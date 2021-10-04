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سياسة|السودان

‏اشتباكات مسلحة جنوبي العاصمة السودانية بعد مداهمات أمنية (فيديو)

4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202103:14 PM (مكة المكرمة)

بث ناشطون سودانيون على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية أنباء تُفيد بوقوع اشتباكات مسلحة وسماع أصوات رصاص بضاحية جبرة جنوبي العاصمة الخرطوم.

وحملت الأنباء طابعًا تحذيريًا للمواطنين بعدم الاقتراب من المنطقة التي تقع فيها عمليات مداهمة لشقق سكنية حول محيط المنطقة والتي يتوقع أن تكون فيها مجموعات تنتمي إلى تنظيم الدولة.

وقال شاهد عيان إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع نفذت مداهمات في منطقة جبرة لما يقال إنها “خلية إرهابية” وهو مما أدى إلى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

وتُعد هذه المنطقة من الأماكن التي يؤجر فيها أجانب من جنسيات متعددة شققًا سكنية.

وكان جهاز المخابرات العامة السوداني أعلن قبل أسبوع مقتل 5 ضباط وإصابة سادس بجروح، في عملية أمنية للقبض على مجموعة تتبع تنظيم الدولة جنوبي الخرطوم.

وأضاف البيان أنه تم ضبط 11 “إرهابيًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة” خلال عمليات المداهمة التي نفذتها قوة من الجهاز لعدة مواقع في ضاحية جبره جنوب الخرطوم.

وأوضح البيان أن مجموعة “إرهابية” في أحد المواقع أطلقت الرصاص على القوة المداهمة مما أسفر عن مقتل وإصابة أفراد الجهاز. وقال إن 4 “أجانب” من أعضاء المجموعة التي أطلقت الرصاص تمكنوا من الفرار.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية عام 2019 من وصول تنظيم الدولة إلى السودان بعدما تقلصت كثيرا مناطق سيطرته في سوريا والعراق. وقالت الوزارة إنه “رغم غياب الهجمات الواسعة في السودان، يبدو أن تنظيم الدولة لديه شبكة نشطة في السودان”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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