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سياسة|إسرائيل

وفاة إسرائيلي وتسمم 8 مراهقين بعد تعاطيهم مخدرا مخلوطا بسم الفئران

صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لكمية تم ضبطها من مخدر "الرجل اللطيف" (تايمز أوف إسرائيل)
صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لكمية تم ضبطها من مخدر "الرجل اللطيف" (تايمز أوف إسرائيل)
3/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202112:52 AM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رجلا توفي ونُقل 8 مراهقين إلى مستشفى بمدينة حيفا بعد تعاطيهم لعقار مخدر تم خلطه بمادة سامة، ربما تكون سم الفئران.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن وزارة الصحة أن الرجل (31 عاما) مات خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تعاطيه جرعة من هذا المخدر وأن أحد المراهقين في حالة خطرة.

وذكرت أن جميع المصابين يعانون من نزيف داخلي، ما يشير إلى أنه تم خلط المادة المخدرة بأحد السموم، والذي رجحت وزارة الصحة أن يكون سم الفئران.

وحذرت الوزارة من أن تعاطي هذا المخدر المعروف باسم (نايس غاي) – أو (الرجل اللطيف) – قد يؤدي إلى الموت، مضيفة أن تجار المخدرات يقومون بخلط هذا المخدر مع مواد مخدرة أخرى أو مع سموم ومبيدات حشرية.

وذكرت الصحيفة أنه تم نقل 12 مراهقا في شمالي إسرائيل إلى المستشفيات، الأسبوع الماضي، بعد تعاطيهم لمخدر “الرجل اللطيف”.

وقالت الصحيفة إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية الاشتباه في توزيعهم المخدر.

وأضافت أنه تم حظر تداول مخدر “الرجل اللطيف” علاوة على أنواع أخرى من المخدرات عام 2011، بعد أن كان يتم تعاطيه بشكل واسع في إسرائيل، بعدما وافقت عليه لجنة الصحة في البرلمان.

المصدر : الجزيرة مباشر + تايمز أوف إسرائيل

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