Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|الإمارات

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة بالإمارات (صور وفيديو)

وزيرة الداخلية الإسرائيلية أثناء زيارتها لدولة الإمارات (مواقع التواصل)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202111:57 PM (مكة المكرمة)

قال حساب تابع للخارجية الإسرائيلية إن وزيرة الداخلية زارت، الإثنين، مسجد الشيخ زايد في إمارة أبو ظبي بالإمارات إلى جانب نصبا تذكاريا لقوات الأمن في البلاد.

وغرد حساب “إسرائيل في الخليج” التابع للخارجية الإسرائيلية والذي يعرف نفسه على أنه ” الحساب الرسمي للسفارة الإفتراضية لإسرائيل في الخليج”، قائلا إن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد “زارت جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة التي تعتبر مقصداً رئيسياً للزوار والسائحين ووجهة للتعرف على تضحيات ابناء الامارات في سبيل الدولة”.

 

وغردت الوزيرة الإسرائيلية على حسابها عبر “تويتر” بفيديو عن زيارتها لـ”واحة الكرامة” في أبو ظبي بينما احتفت حسابات إسرائيلية وإماراتية بصورة الوزيرة في المسجد الشهير بأبو ظبي.

كما نشر الحساب الرسمي للقنصلية الإسرائيلية في دبي صورة لوزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ مع شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في دبي خلال زيارة الوزيرة الإسرائيلية لإماراة دبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل الساعات العصيبة داخل شركة فيسبوك بعد انقطاع خدماتها عن العالم

بلومبرغ: زوكربيرغ خسر 7 مليارات دولار بسبب تعطل تطبيقات شركة فيسبوك

مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك

“هاتوا برهانكم”.. أذربيجان تنفي وجود أية قوات إسرائيلية على أراضيها

ياسر عرمان: قضايا سياسية وأمنية تحول دون تسليم القوات المسلحة السلطة للمكون المدني السوداني (فيديو)

الأكثر قراءة

عودة تطبيق فيسبوك وانستغرام وواتساب إلى الخدمة تدريجيا في بعض المناطق حول العالم

لارش فيلكس.. مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد “محترقا” في حادث مروع (فيديو)

مسربة وثائق فيسبوك: المنصة تختار الربح المادي على السلامة

النوم العميق أم السريع.. أيهما أكثر صحة؟ وماذا تفعل عندما يكون الأمر بعيد المنال؟

النوم الجيد ليلاً يحسّن الحياة الجنسية للنساء