وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة بالإمارات (صور وفيديو)

قال حساب تابع للخارجية الإسرائيلية إن وزيرة الداخلية زارت، الإثنين، مسجد الشيخ زايد في إمارة أبو ظبي بالإمارات إلى جانب نصبا تذكاريا لقوات الأمن في البلاد.

وغرد حساب “إسرائيل في الخليج” التابع للخارجية الإسرائيلية والذي يعرف نفسه على أنه ” الحساب الرسمي للسفارة الإفتراضية لإسرائيل في الخليج”، قائلا إن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد “زارت جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة التي تعتبر مقصداً رئيسياً للزوار والسائحين ووجهة للتعرف على تضحيات ابناء الامارات في سبيل الدولة”.

زارت وزيرة الداخلية الاسرائيلية @Ayelet__Shaked ابو ظبي اليوم ، حيث زارت جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة التي تعتبر مقصداً رئيسياً للزوار والسائحين ووجهة للتعرف على تضحيات ابناء الامارات في سبيل الدولة 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/I3GYlRrocO — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) October 4, 2021

وغردت الوزيرة الإسرائيلية على حسابها عبر “تويتر” بفيديو عن زيارتها لـ”واحة الكرامة” في أبو ظبي بينما احتفت حسابات إسرائيلية وإماراتية بصورة الوزيرة في المسجد الشهير بأبو ظبي.

פתחתי את היום בסיור בווהט אל כאראמה, אתר ההנצחה של איחוד האמירויות, לזכר כוחות הביטחון שנפלו במהלך שירותם.

האמרתים מקבלים אותנו בהרבה חום ואהבה עם ציפיות גדולות מהסכם השלום. פרטים בהמשך. pic.twitter.com/qVg8D5uplc — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) October 4, 2021

وزيرة الداخلية اييليت شاكيد في الامارات pic.twitter.com/aIHFqM8tUH — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 4, 2021

Thank you @Ayelet__Shaked for respecting my country and paying tribute to our fallen heroes. https://t.co/NYzcLTIpAr — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) October 4, 2021

كما نشر الحساب الرسمي للقنصلية الإسرائيلية في دبي صورة لوزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ مع شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في دبي خلال زيارة الوزيرة الإسرائيلية لإماراة دبي.