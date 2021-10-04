ثار سجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله والناشطة السعودية لجين الهذلول، والسبب التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة بالإمارات (صور وفيديو)
قال حساب تابع للخارجية الإسرائيلية إن وزيرة الداخلية زارت، الإثنين، مسجد الشيخ زايد في إمارة أبو ظبي بالإمارات إلى جانب نصبا تذكاريا لقوات الأمن في البلاد.
وغرد حساب “إسرائيل في الخليج” التابع للخارجية الإسرائيلية والذي يعرف نفسه على أنه ” الحساب الرسمي للسفارة الإفتراضية لإسرائيل في الخليج”، قائلا إن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد “زارت جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة التي تعتبر مقصداً رئيسياً للزوار والسائحين ووجهة للتعرف على تضحيات ابناء الامارات في سبيل الدولة”.
زارت وزيرة الداخلية الاسرائيلية @Ayelet__Shaked ابو ظبي اليوم ، حيث زارت جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة التي تعتبر مقصداً رئيسياً للزوار والسائحين ووجهة للتعرف على تضحيات ابناء الامارات في سبيل الدولة 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/I3GYlRrocO
— إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) October 4, 2021
وغردت الوزيرة الإسرائيلية على حسابها عبر “تويتر” بفيديو عن زيارتها لـ”واحة الكرامة” في أبو ظبي بينما احتفت حسابات إسرائيلية وإماراتية بصورة الوزيرة في المسجد الشهير بأبو ظبي.
פתחתי את היום בסיור בווהט אל כאראמה, אתר ההנצחה של איחוד האמירויות, לזכר כוחות הביטחון שנפלו במהלך שירותם.
האמרתים מקבלים אותנו בהרבה חום ואהבה עם ציפיות גדולות מהסכם השלום. פרטים בהמשך. pic.twitter.com/qVg8D5uplc
— איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) October 4, 2021
وزيرة الداخلية اييليت شاكيد في الامارات pic.twitter.com/aIHFqM8tUH
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 4, 2021
Thank you @Ayelet__Shaked for respecting my country and paying tribute to our fallen heroes. https://t.co/NYzcLTIpAr
— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) October 4, 2021
كما نشر الحساب الرسمي للقنصلية الإسرائيلية في دبي صورة لوزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ مع شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في دبي خلال زيارة الوزيرة الإسرائيلية لإماراة دبي.
وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ مع سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبو ظبي. زاندبرغ: "التعاون الاقليمي هو المفتاح لتحقيق الأهداف" pic.twitter.com/Tt7mpqOz5L
— Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) October 4, 2021