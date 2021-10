وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة بالإمارات (صور وفيديو)

قال حساب تابع للخارجية الإسرائيلية إن وزيرة الداخلية زارت، الإثنين، مسجد الشيخ زايد في إمارة أبو ظبي بالإمارات إلى جانب نصبا تذكاريا لقوات الأمن في البلاد.

وغرد حساب “إسرائيل في الخليج” التابع للخارجية الإسرائيلية والذي يعرف نفسه على أنه ” الحساب الرسمي للسفارة الإفتراضية لإسرائيل في الخليج”، قائلا إن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد “زارت جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة التي تعتبر مقصداً رئيسياً للزوار والسائحين ووجهة للتعرف على تضحيات ابناء الامارات في سبيل الدولة”.

وغردت الوزيرة الإسرائيلية على حسابها عبر “تويتر” بفيديو عن زيارتها لـ”واحة الكرامة” في أبو ظبي بينما احتفت حسابات إسرائيلية وإماراتية بصورة الوزيرة في المسجد الشهير بأبو ظبي.

Thank you @Ayelet__Shaked for respecting my country and paying tribute to our fallen heroes. https://t.co/NYzcLTIpAr

— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) October 4, 2021