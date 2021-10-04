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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

رسالة جديدة عبر الجزيرة مباشر من والدة أسير جلبوع محمد العارضة (فيديو)

4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202112:09 PM (مكة المكرمة)

وجهت والدة محمد العارضة -أحد الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي وأعيد اعتقالهم- رسالة لابنها عبر شاشة الجزيرة مباشر.

وقالت “صبحية العارضة” خلال اللقاء موجهة حديثها إلى ابنها “الله يرضى عليك يا محمد وإن شاء الله تكون بصحة جيدة والله يجزيك خير على اللي عملته”.

وأضافت “رفعت راسي بيك وكل فلسطين رفعت راسها بيك”. كما وجهت والدة العارضة رسالة لسجاني ابنها قائلة “الله ينتقم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وناشدت والدة العارضة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي مطالبة بالاهتمام بقضية ابنها الذي يتعرض لانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية.

وعبّرت الأم عن اشتياقها لابنها قائلة “اشتقت لابني وأتمنى يكون في حضني. بحب أشوفه كل وقت وكل ثانية”. كما أعربت عن قلقها على صحة نجلها مؤكدة أنه ليس بصحة جيدة، وأن سلطات الاحتلال لا توفر له أيًا من احتياجاته.

وأوضحت صبحية العارضة أنها لا تعرف أي شيء عن ابنها منذ إعادة اعتقاله، وأن المرة الأخيرة التي رأت فيها محمد كانت خلال زيارة قبل الهروب بستة أيام. ولم يلمح محمد خلال الزيارة بنيته الفرار.

وأشارت الوالدة إلى أنها علمت بفرار ابنها بعد حدوثه، وأنها لم تتواصل معه خلال مرحلة الهروب.

وأمس الأحد، قدم الادعاء الإسرائيلي لوائح اتهام ضد الأسرى الستة الذين فروا الشهر الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة، قبل أن يعاد اعتقالهم.

وتتضمن اللوائح اتهام الأسرى بالهروب من الحجز القانوني (السجن)، وهو اتهام تصل عقوبته القصوى إلى 7 سنوات.

كما قدم الادعاء لوائح اتهام ضد 5 أسرى آخرين بتهمة مساعدة الستة في الهروب، دون توضيح العقوبة القصوى لذلك الاتهام.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، نجح الأسرى الستة في الفرار من زنزانتهم عبر نفق حفروه طوال أشهر، وهم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل نفيعات.

والخميس الماضي، نقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، الأسرى الستة إلى مصلحة السجون مجددًا بعد التحقيق معهم. ووضع الاحتلال الأسرى في زنازين عزل وفرّقهم على سجون مختلفة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن حركة الأسرى في سجون الاحتلال قررت البدء بخطوات تصعيدية، في ضوء ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات غير مسبوقة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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