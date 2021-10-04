Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|روسيا

لأول مرة من غواصة.. البحرية الروسية تختبر إطلاق صاروخ أسرع من الصوت (فيديو)

شكك بعض الخبراء الغربيين في مدى تقدم الجيل الجديد من الأسلحة الروسية (إعلام روسي)
شكك بعض الخبراء الغربيين في مدى تقدم الجيل الجديد من الأسلحة الروسية (إعلام روسي)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202103:48 PM (مكة المكرمة)

قالت روسيا اليوم الاثنين إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ تسيركون، وهو صاروخ كروز أسرع من الصوت، من غواصة لأول مرة.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالصاروخ باعتباره جيلا جديدا من منظومة سلاح لا مثيل لها.

وقالت وزارة الدفاع إن الغواصة سيفيرودفينسك أطلقت الصاروخ بنجاح في بحر بارنتس وإنه أصاب الهدف المحدد له. وكانت البحرية الروسية قد أجرت اختبار إطلاق لذات الصاروخ من سفينة حربية في يوليو/تموز.

وأظهرت لقطات مصورة منخفضة الجودة وزعتها الوزارة أن الصاروخ أُطلق أثناء الليل من الغواصة وأضاء وهجه السماء وسطح الماء.

 

وقالت الوزارة “اختبار إطلاق صاروخ تسيركون من غواصة نووية اعتُبر ناجحًا”.

وشكك بعض الخبراء الغربيين في مدى تقدم الجيل الجديد من الأسلحة الروسية لكنهم اعترفوا أن المزج بين السرعة والقدرة على المناورة والارتفاع الذي يمكن أن تصل له الصواريخ الأسرع من الصوت يجعل من الصعب تعقبها واعتراضها.

وفي يوليو تموز، بدا أن أجزاء من اللقطات المصورة التي تظهر نظام إس-500 لصواريخ سطح-جو الجديد تم تشويشها عمدا لمنع فحص تفاصيل النظام.

وأعلن بوتين عن مجموعة من الأسلحة الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في عام 2018 في واحدة من أكثر خطبه نزوعا للمواجهة منذ سنوات، قائلا إنها يمكن أن تصيب أي نقطة في العالم تقريبا وتتفادى درعا صاروخية أمريكية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

رئيس وزراء الجزائر: تصريحات ماكرون غير مقبولة ومردودة عليه

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن (الفرنسية)

أعدت قائمة سرية بمرتكبيها.. بعثة أممية: أدلة على وقوع جرائم حرب وضد الإنسانية في ليبيا (فيديو)

جثث مجهولة الهوية استخرجت من مقبرة جماعية في ترهونة (عملية بركان الغضب)

رغم إنكار الأزمة.. بريطانيا تنشر الجيش لمواجهة مشكلة الوقود

أزمة سائقي شاحنات نقل البضائع الثقيلة مشكلة على نطاق أوربا (رويترز)

‏اشتباكات مسلحة جنوبي العاصمة السودانية بعد مداهمات أمنية (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لارش فيلكس.. مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد “محترقا” في حادث مروع (فيديو)

رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس (رويترز)

حقوقي فرنسي ردا على ماكرون: العثمانيون لم يقتلوا الجزائريين ولم يلقوا بهم أحياء من الطائرات (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرحلة ما قبل المدرسة.. بحث جديد يكشف عن مبالغة في تقدير فهم الأطفال لعقول الكبار

في مرحلة ما قبل المدرسة تزداد مفردات الطفل بسرعة من حوالى 50 كلمة إلى عدة آلاف من الكلمات.(غيتي)

ولادة فوق المحيط.. طفل مغربي يبصر النور على متن طائرة تركية متجهة إلى أمريكا (فيديو)

ولادة طفل على متن طائرة تركية متجهة إلى شيكاغو (الأناضول)