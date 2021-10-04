رئيس وزراء الجزائر: تصريحات ماكرون غير مقبولة ومردودة عليه

قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الإثنين، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بشأن عدم وجود تاريخ للأمة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، “غير مقبولة ومردودة عليه”.

وجاءت تصريحات بن عبد الرحمن في رد على الصحفيين خلال زيارة لمحافظة وهران غرب البلاد.

ونقلت تقارير إخبارية فرنسية عن ماكرون قوله إن “الجزائر كأمة ودولة ظهرت بعد الاستعمار الفرنسي”.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن رئيس الوزراء قوله إن هذه التصريحات “غير مقبولة ومردودة على قائلها.. بلادنا أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها”.

وأضاف: “هي تصريحات لا نرضى بها أبدا فالجزائر شعب وأمة واقفة وضاربة في التاريخ”.

والسبت، استنكرت الرئاسة الجزائرية بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي، وقررت استدعاء سفيرها لدى باريس من أجل التشاور.

واتهم ماكرون في تصريحات نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، الخميس، النخبة الحاكمة في الجزائر بـ”تغذية الضغينة تجاه فرنسا”.

كما طعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاحتلال الفرنسي إلى البلاد عام 1830.

ولم يكتف الرئيس الفرنسي بذلك، بل استطرد مهاجما الجزائر وتركيا في آن واحد قائلا إنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر، في إشارة لفترة الحكم العثماني بين عامي 1514 و1830.

وقال مواصلا مزاعمه: “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون”.

وزعم الرئيس الفرنسي أن تركيا “تقود عمليات تضليل ودعاية” ضد بلاده في مسألة كتابة تاريخ مرحلة ما قبل 1962.

ودعا إلى تبني بلاده لإنتاج فكري باللغتين العربية والأمازيغية؛ لمواجهة المواد التاريخية التي تدين فرنسا، على حد وصفه.

وقوبلت تصريحات ماكرون برفض شعبي وحزبي في الجزائر، ووصفتها الأحزاب الرئيسي في البلاد بأنها مسيئة ومستنكرة، واعتبرتها أخرى أنها “تنم عن حقد دفين تجاه الجزائر وجهل مريب بتاريخها”.