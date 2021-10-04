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سياسة

للمطالبة بوقف إجراءات تنكيلية.. أسرى فلسطين يعلنون بدء برنامج نضالي تدريجي

الأسرى الستة المعاد اعتقالهم (منصات التواصل)
الأسرى الستة المعاد اعتقالهم (منصات التواصل)
3/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202101:13 AM (مكة المكرمة)

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن الأسرى في سجون الاحتلال قرروا الشروع في برنامج نضالي تدريجي يبدأ الليلة للمطالبة بوقف الإجراءات التنكيلية التي فرضت بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف نادي الأسير أن “الأسرى ومن كافة السجون، قرروا التوافق على برنامج نضالي تدريجي يبدأ من الليلة (الأحد/الإثنين)، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري”.

وأوضح أن البرنامج يأتي “للمطالبة بوقف الإجراءات التنكيلية التي فُرضت على أسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص، لا سيما أن الحوارات التي استمرت بشأن هذه الإجراءات طوال الفترة الماضية، لم تؤدِ إلى حل جذري”.

وأشار البيان إلى أن بعض الإجراءات التضييقية التي فرضتها إدارة السجون لم تنته بشكلٍ تام، أبرزها العزل، والنقل المتعمد بين أقسام السجن ومحاولة تفكيك البُنية التنظيمية لأسرى الجهاد الإسلامي الأمر الذي شكّل تحولًا خطيرًا على صعيد واقع الحياة الاعتقالية.

 

ويتمثل البرنامج النضالي “بالعصيان ورفض قوانين السجن، كعدم الامتثال لما يُسمى بالفحص الأمني وإغلاق الأقسام بشكلٍ جزئيّ بحيث يوقف الأسرى مجموعة من تقاليد الحياة اليومية في الأسر، والتي تتعلق ببعض المهام التي يقومون بها داخل الأقسام”.

كما تتضمن الخطوات النضالية “الخروج إلى الفورة (الفسحة اليومية) بلباس الشاباص (ملابس السجن)، الأمر الذي يعني أنّهم مستعدون للمواجهة المباشرة، علاوة على بقاء مجموعة من الأسرى في ساحة الفورة عند خروج أسرى الجهاد إليها”، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنّ استمرار هذه الخطوات “مرهون برد إدارة السجون على مطالب الأسرى خلال الفترة القادمة”.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية، وفي أعقاب نجاح 6 أسرى فلسطينيين بالفرار من سجن “جلبوع” يوم 6 من سبتمبر/ أيلول الماضي قد فرضت إجراءات عقابية مضاعفة بحقّ الأسرى.

وبعد خطوات احتجاجية واسعة وحوارات استمرت مع إدارة السجون، تمكّن الأسرى من رفع بعض هذه الإجراءات العقابية، إلا أنها استمرت بحق أسرى الجهاد الإسلامي رغم المطالبات المستمرة لوقفها.

وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا (من دون تهمة) وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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