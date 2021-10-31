ممثل الأمم المتحدة بالسودان: التقيت حمدوك ولا يزال قيد الإقامة الجبرية

أعلن الممثل الخاص للأمين العام بالسودان فولكر بيرتس اليوم الأحد، أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك لايزال قيد الإقامة الجبرية مضيفا أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.

وقال بيرتس في تغريدة على تويتر إنه التقى برئيس وزراء السودان حمدوك في مكان إقامته إذ لايزال قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف: ناقشنا خيارات الوساطة وسبل الخروج من الأزمة في السودان. سأواصل الجهود مع الأطراف السودانية المعنية الأخرى.

وأكد بيرتس في التغريدة أن حالة حمدوك جيدة.

لتقيت للتوSudanPMHamdok @ في منزله، حالته جيدة لكنه ما زال تحت الإقامة الجبرية. ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين. — Volker Perthes (@volkerperthes) October 31, 2021

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب الخميس الجيش السوداني بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حريته كاملة.

واليوم قال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إن تقارير العنف في السودان مقلقة داعيا الجيش إلى العودة للترتيبات الدستورية الشرعية.

وأوضح غوتيريش: شهدنا في السودان يوم السبت شجاعة الكثير من المواطنين الذين احتجوا سلميا على الحكم العسكري، وأضاف: تقارير العنف مقلقة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.

ومضى محذرا: يجب على الجيش أن ينتبه، فقد حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية.

We witnessed in #Sudan on Saturday the courage of so many people who peacefully protested military rule. The military should take heed. Time to go back to the legitimate constitutional arrangements. Reports of violence are alarming & perpetrators must be brought to justice. — António Guterres (@antonioguterres) October 30, 2021

ويشهد السودان منذ الإثنين الماضي احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون انقلابا عسكريا، بسبب إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

وقبل إجراءات الإثنين كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.