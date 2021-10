ممثل الأمم المتحدة بالسودان: التقيت حمدوك ولا يزال قيد الإقامة الجبرية

أعلن الممثل الخاص للأمين العام بالسودان فولكر بيرتس اليوم الأحد، أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك لايزال قيد الإقامة الجبرية مضيفا أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.

وقال بيرتس في تغريدة على تويتر إنه التقى برئيس وزراء السودان حمدوك في مكان إقامته إذ لايزال قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف: ناقشنا خيارات الوساطة وسبل الخروج من الأزمة في السودان. سأواصل الجهود مع الأطراف السودانية المعنية الأخرى.

وأكد بيرتس في التغريدة أن حالة حمدوك جيدة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب الخميس الجيش السوداني بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حريته كاملة.

واليوم قال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إن تقارير العنف في السودان مقلقة داعيا الجيش إلى العودة للترتيبات الدستورية الشرعية.

وأوضح غوتيريش: شهدنا في السودان يوم السبت شجاعة الكثير من المواطنين الذين احتجوا سلميا على الحكم العسكري، وأضاف: تقارير العنف مقلقة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.

ومضى محذرا: يجب على الجيش أن ينتبه، فقد حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية.

We witnessed in #Sudan on Saturday the courage of so many people who peacefully protested military rule. The military should take heed. Time to go back to the legitimate constitutional arrangements. Reports of violence are alarming & perpetrators must be brought to justice.

— António Guterres (@antonioguterres) October 30, 2021