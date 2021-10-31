غوتيريش يحذر من العنف بالسودان ويدعو إلى العودة للشرعية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن تقارير العنف في السودان مقلقة داعيا الجيش إلى العودة للترتيبات الدستورية الشرعية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر غداة تنظيم مظاهرات حاشدة في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم رفضا لما سموه بـالانقلاب العسكري.

وأوضح غوتيريش: شهدنا في السودان يوم السبت شجاعة الكثير من المواطنين الذين احتجوا سلميا على الحكم العسكري، وأضاف: تقارير العنف مقلقة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.

ومضى محذرا: يجب على الجيش أن ينتبه، فقد حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية.

We witnessed in #Sudan on Saturday the courage of so many people who peacefully protested military rule. The military should take heed. Time to go back to the legitimate constitutional arrangements. Reports of violence are alarming & perpetrators must be brought to justice. — António Guterres (@antonioguterres) October 30, 2021

وشارك آلاف السودانيين أمس السبت، في مظاهرات بعدد من أحياء الخرطوم للمطالبة بـالحكم المدني، ورفضا لإجراءات الجيش ما أسفر عن وقوع 3 قتلى و110 جريحا وفق رصد لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

قتلى وجرحى

وأعلنت لجنة أطباء السودان اليوم الأحد ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين منذ الإثنين الماضي إلى 11 قتيلا بعد وفاة أحد المتظاهرين الأحد متأثرا بجراحه.

وقالت اللجنة في بيان: ارتقت روح الثائر مروان جمال صباح اليوم بالمستشفى متأثراً بإصابة غادرة في الرأس في أحداث مدينة بحري ليلة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بواسطة قوات الانقلابيين بعد يوم من المعاناة في غرفة العناية المكثفة.

وأضافت “بارتقاء مروان وصعود 3 أرواح طاهرة (في مظاهرات السبت) يرتفع عدد شهداء مجازر الانقلابيين وسط الثوار منذ يوم الانقلاب في 25 أكتوبر إلى 11 شهيداً وفقاً لتأكيدات مصادرنا”.

ويشهد السودان منذ الإثنين الماضي احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون انقلابا عسكريا، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

شهداء الانقلاب العسكري في السودان

قاسم الصادق

جمال عبد الناصر الشاذلي

محمد عبدالرحيم

القاسم ابراهيم القاسم

محمد صالح

مصطفى أحمد محى الدين

محمد عبدالسلام "ميدو"

يس عمر يس

مروان جمال

امين خليفة

عبدالوهاب عوض الله

فخر الدين صالح

لهم الرحمه والمغفرة#العصيان_المدني_الشامل pic.twitter.com/1q9qCv8qat — BERAIR (@JAm9OLwB) October 31, 2021

وقبل إجراءات الإثنين كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024،