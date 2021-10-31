وزير هندي يطلق تصريحات معادية للمسلمين

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً قصيراً لوزير الأمن الداخلي الهندي (أميت شاه) يطلق خلاله تصريحات معادية للمسلمين.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بأنه يحمل “خطاب كراهية” ضد المسلمين في الهند.

Home minister of India is spreading hate against muslims. No muslim ever prays on highways But lakhs of Kanwars stop traffic,attack people. In a weeks time,air will be polluted across india in the name of festival but he wont utter a word against it

pic.twitter.com/KjPpClUEnw — Sheldon Cooper (@Bazingaa_aaa) October 30, 2021

وقال أميت في المقطع “ذات مرة أتيت إلى هنا أثناء حكم حزب الكونغرس (المؤتمر الوطني الهندي) فوجدت ازدحاماً شديداً وحينئذ أخبرني أشخاص بأن هناك تصريحاً لإغلاق الشارع الرئيسي حتى يتمكن المسلمون من أداء صلاة الجمعة تيسيراً لهم”.

وأضاف “هذا ظلم للآخرين”.

وتصدرت تصريحات الوزير الهندي المعادية للمسلمين صفحات جريدة (تايمز أوف إنديا) المحلية ما اعتبره البعض محاولة فجة لإحداث انقسام داخل البلاد.

وقال حساب لشخص يدعى إم منير على تويتر “أليست هذه (التصريحات) سببا للانقسام؟ ونتساءل لماذا كل هذا الاحتقان تجاه المسلمين في شمالي الهند؟”.

وتابع “كيف يمكن لوزير داخلية الهند أن يتحدث هكذا؟”.

This news is on the front page of @timesofindia and it is not divisive? Why so much obsession in the North against Muslims? Any historians or Muslim leaders can shed some light on this? How could a Home Minister of India talk like this? Just ensure law is caste-less pic.twitter.com/7qWyhCcpE1 — Dr M Muneer, Medici Institute (@Muneermuh) October 31, 2021

Home Minister of India openly spreads hatred for Muslims in a Public speech pic.twitter.com/53tOqc6pUI — Rajesh Kumar (@091Rajeshkumar) October 31, 2021

وفي السياق، طالب حساب لشخص يدعى فينوس على تويتر الوزير الهندي وغيره من الوزراء بالتوقف عن “تأجيج الكراهية والاضطهاد” ضد المسلمين.

وتأتي تصريحات وزير الأمن الداخلي الهندي بينما تتعرض مساجد ومتاجر للمسلمين للحرق والاعتداء على يد عدد من المتطرفين في ولاية (تريبورا) الصغيرة شمالي الهند.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما يتعرض له مسلمو الهند من “اضطهاد وعنف ممنهج” مطالبا حكومة نيودلهي باحترام حقوق الأقلية المسلمة الدينية والاجتماعية.

وحث أيضا الأمم المتحدة على إيقاف هذه الجرائم التي قد تصل إلى حد “جرائم حرب ضد الإنسانية”.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14 بالمئة من السكان)، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم

People: Tag Amit Shah the home minister of India, to stop this hate and persecution of muslims. Amit Shah: ye le… — Venus (@sixsigma896) October 31, 2021

“ذات مرة أتيت إلى هنا أثناء حكم حزب الكونغرس فوجدت ازدحاماً شديداً، التقى بي بعض الأشخاص وأخبروني أن هناك تصريحاً لإغلاق الشارع الرئيسي لأداء صلاة الجمعة للمسلمين تيسيراً لهم، هذا ظلم على الآخرين”.