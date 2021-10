وزير هندي يطلق تصريحات معادية للمسلمين

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً قصيراً لوزير الأمن الداخلي الهندي (أميت شاه) يطلق خلاله تصريحات معادية للمسلمين.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بأنه يحمل “خطاب كراهية” ضد المسلمين في الهند.

Home minister of India is spreading hate against muslims. No muslim ever prays on highways

But lakhs of Kanwars stop traffic,attack people. In a weeks time,air will be polluted across india in the name of festival but he wont utter a word against it

