تركيا تقول إنها ليست مسؤولة عن استخدام أوكرانيا لطائرات مسيرة تركية الصنع

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده ليست مسؤولة عن استخدام أوكرانيا طائرات مسيّرة تركية في نزاعها مع الانفصاليين الموالين لموسكو.

جاء ذلك خلال رده على سؤال صحفي روسي عقب لقائه بنظيره سيرغي لافروف في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن أي سلاح تشتريه دولة ما من تركيا أو غيرها لا يمكن الحديث عنه على أنه سلاح تركي أو روسي أو أوكراني، وإنما يصبح ملكًا للبلد الذي اشتراه.

ولفت إلى أن السلاح يمكن أن يكون منتجًا في تركيا ولكن أوكرانيا هي التي تمتلكه ولذلك لا يمكن توجيه أي اتهام ضد تركيا في هذا الإطار.

وأوضح أن تركيا صادفتها أسلحة مختلفة من دول عدة بما في ذلك روسيا خلال “حربها ضد الإرهاب” في أراضي دول أخرى.

ولكننا لا نتهم روسيا على الإطلاق ويجب على أوكرانيا أيضًا التوقف عن استخدام اسمنا.

ونشر الجيش الأوكراني الثلاثاء على موقعه في فيسبوك مشاهد لمسيرات تركية من طراز بيرقدار تي بي2 تقوم بقصف الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس.

وسبق أن عبرت روسيا عن امتعاضها ومخاوفها من استخدام الجانب الأوكراني للطائرات المسيرة تركية الصنع في دونباس، وحذر الكرملين الأربعاء من أن استخدام الطائرات المسيّرة التركية قد يؤدي الى “زعزعة استقرار الوضع”.

وكانت فرنسا وألمانيا اللتان تقومان بدور الوسيط في الأزمة قد انتقدتا أيضا هذه الخطوة.

وتجاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الانتقادات الغربية قائلا إن بلاده “تدافع عن أراضيها”.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا منذ نحو 7 سنوات بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.