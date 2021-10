النيران تلتهم 160 مبنى في ميانمار إثر قصف للقوات الحكومية (فيديو)

تضرر أكثر من 160 مبنى في بلدة تانتلانغ بولاية تشين غربي ميانمار بما في ذلك ما لا يقل عن كنيستين بسبب حرائق نجمت عن قصف للقوات الحكومية مساء الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون محليون.

وأظهرت صور وفيديوهات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان والنيران تتصاعد من وسط مناطق سكنية في البلدة.

ووصفت وسائل إعلام محلية بينها شبكة (تشانيل نيوز آسيا) الدمار الذي شهدته بلدة تانتلانغ بأنه “الأوسع” حتى الآن في الصراع المستمر بين حكومة ميانمار العسكرية والقوات المعارضة لها.

واستولى الجيش على السلطة في ميانمار في فبراير/ شباط الماضي من حكومة أونغ سان سوتشي المنتخبة.

In Kale, the residents marched the strike to stand and support for #Thantlang where burned over 100 houses and churches due to terrorist.

Stay Strong for #Thantalang #Oct30Coup#WarCrimesOfJunta#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/E5UErbpfDl — Flowers's Future Revolution (@FutureFlower11) October 30, 2021

وحتى الساعة (8:30 ت.غ) من صباح الأحد، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحريق.

وقالت منظمة (أنقذوا الأطفال) الإغاثية، إن مكتبها كان في أحد المباني التي “أضرمت فيها النيران عمدا”.

Latest update is more 160 homes have been destroyed in #Myanmar #Thantlang #Chin state after #military launched heavy attacks on town Oct 29. Homes left burning as many had fled & unable to douse flames. ICYMI below warning of looming humanitarian crisis #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/aF7CG20J77 pic.twitter.com/GzxFXlG6Wk — May Wong (@MayWongCNA) October 30, 2021

وقال بيان صادر عن المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن “الدمار الناجم عن هذا العنف لا معنى له على الإطلاق. إنه لم يتسبب فقط في إتلاف أحد مكاتبنا بل إنه يهدد بتدمير المدينة بأكملها ومنازل الآلاف من العائلات والأطفال”.

وهجر الناس بلدة تانتلانغ إلى حد كبير بسبب الهجمات السابقة من قبل جنود الحكومة، حسب تغريدات لناشطين وتقارير محلية.

ودمر ثمانية عشر منزلا آخر وفندق في حريق اندلع في قصف آخر في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأصيب قس مسيحي بالرصاص عندما حاول المساعدة في إخماد الحريق.

وعلى صعيد آخر، اتهم العسكريون الحاكمون في ميانمار مقاتلين مناهضين لهم بإشعال الحريق في تانتلانغ.

#Thantlang #Chin

SAC forces set FIRE to houses, markets, churches and banks at 10:00 am. More than 160 households were burnt and the whole town is continually on fire as there were no one who could extinguish. #WhatsHappeningInMyanmar#Oct30Coup pic.twitter.com/Dl5UUDtqWy — My SunShine (@SONEKim0805) October 30, 2021

وأوضح العسكريون في بيان السبت، أن الحرائق تسببت في تدمير كنيستين وسبعين منزلا متهمين قوات الدفاع الشعبي وهي جهة معارضة للعسكريين بالوقوف وراء الحريق.

وقال الناطق باسم العسكريين زاو مين تون لوسائل إعلام محلية إن “قوات الدفاع الشعبي هي التي أحرقت البلدة وليس تاتماداو (وهو اسم القوات العسكرية الميانمارية) نافيا بذلك الاتهامات الموجهة إلى المجموعة الحاكمة.

وأضاف “قواتنا الأمنية ومسؤولينا حاولوا وقف إطلاق النار لكنهم فشلوا لأن قوات الدفاع الشعبي هذه كانت تهاجمهم”.