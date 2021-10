اتهامات لقراصنة إيرانيين باختراق شركة إنترنت إسرائيلية كبرى

اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مجموعة قراصنة إيرانيين باختراق شركة إنترنت إسرائيلية كبرى تستضيف عددا من المواقع الإلكترونية الحيوية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مجموعة قراصنة “بلاك شادو” يعتقد أنها إيرانية اخترقت حسابات شركة “سايبرسيرفيس” الإسرائيلية.

و قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن مجموعة قراصنة “بلاك شادو” أعلنت أنها اخترقت خوادم شركة “سايبرسيرفيس” مما أدى إلى إيقاف تشغيلها على الفور والتهديد بتسريب البيانات.

