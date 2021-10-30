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سياسة|إسرائيل

اتهامات لقراصنة إيرانيين باختراق شركة إنترنت إسرائيلية كبرى

نشرت بلاك شادو معلومات عن عملاء سايبر سيرفيس (رويترز)
30/10/2021-|آخر تحديث: 30/10/202102:04 PM (مكة المكرمة)

اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مجموعة قراصنة إيرانيين باختراق شركة إنترنت إسرائيلية كبرى تستضيف عددا من المواقع الإلكترونية الحيوية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مجموعة قراصنة “بلاك شادو” يعتقد أنها إيرانية اخترقت حسابات شركة “سايبرسيرفيس” الإسرائيلية.

و قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن مجموعة قراصنة “بلاك شادو” أعلنت أنها اخترقت خوادم شركة “سايبرسيرفيس” مما أدى إلى إيقاف تشغيلها على الفور والتهديد بتسريب البيانات.

وتعمل شركة سايبرسيرفيس منذ عام 1997 وهي شركة استضافة تزود شركات إسرائيلية حيوية، وأدى اختراقها إلى تعطيل الوصول إلى المواقع التي على خوادمها.

وبحسب الصحيفة ذاتها نشرت بلاك شادو معلومات عن عملاء سايبرسيرفيس بما في ذلك شركة النقل العام دان، وشركة تنظيم الرحلات بيغاسوس، ومدونة هيئة البث العام كان وغيرها.

ومجموعة بلاك شادو مسؤولة أيضا عن الهجمات على شركات إسرائيلية العام الماضي أبرزها شيربيت للتأمين وKLS  لتمويل السيارات.

وكانت يديعوت أحرونوت قد كشفت الثلاثاء الماضي أن مجموعة قراصنة “عصا موسى” التي يعتقد أنها إيرانية أيضا، نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي.

وبالتزامن أعلنت السلطات الإيرانية وقوع هجوم سيبراني أصاب أنظمة محطات الوقود في الأسواق المحلية، مما أحدث خللا في المعلومات المتوفرة بمبيعات الوقود المدعوم للمستهلكين ما ينذر بتصاعد حدة الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وأعلنت رابطة المصنعين أخيرا (مسؤولة عن أكثر من 95% من الإنتاج الصناعي في إسرائيل) أن مئات الشركات الإسرائيلية دفعت للقراصنة الإلكترونيين فدية تزيد عن مليار دولار عام 2020.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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Published On 27/10/2021
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