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سياسة|الهند وباكستان

مستشفى حكومي بالهند يفصل “موظفة مسلمة” لسبب غريب.. تعرف عليه

مجموعة من مشجعي فريق الكريكيت الباكستاني تحتفل بفوزه التاريخي على الهند (أب)
30/10/2021-|آخر تحديث: 30/10/202108:49 PM (مكة المكرمة)

لم تتوقف بعد تبعات مباراة “الجحيم” بين الهند وباكستان في كأس العالم للكريكيت على المسلمين في الهند؛ وخاصة  في حق المواطنين بإقليم كشمير المتنازع عليه.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي  خلال اليومين الماضيين خطاب لإدارة أحد المستشفيات الهندية؛ تُعلن فيه فصل إحدى العاملات بسبب احتفالها بفوز باكستان.

وأصدر مدير المستشفى الحكومي التابع لكلية الطب “راجوروي” في ولاية كشمير الهندية قرارا بفصل المساعدة صفية مجيد.

واعتبر مدير المستشفى أن ما فعلته صفية مجيد بمشاركة مقطع مصور يبرز احتفالات فوز باكستان على الهند على تطبيق الواتس آب، دليل على عدم الانتماء للدولة الهندية؛ ولذلك لن يسمح لها بالبقاء في المستشفى بعد الآن.

وأثار هذا القرار حفيظة النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهند؛ حيث قال المغرد كارتيكا بهادور”كيف يكون الطرد بتهمة مناصرة فريق في الكريكيت بدون جلسة استماع؟، مؤكدا أن هذا القرار لا يمكن قبوله ويجب الطعن فيه لدى المحاكم.

وأضاف “إذا كانت إدارة المستشفى واثقة من موقفها؛ لماذا لم تمنح الموظفة جلسة استماع عادلة؟”. 

وكانت خسارة الفريق الهندي أمام “خصمه اللدود” الفريق الباكستاني، بمسابقة كأس العالم للكريكيت، الأحد الماضي، قد أثارت الكثير من “الحسرة واليأس” لدى معظم الجماهير في الهند “المهووسة بالكريكيت”.

وفي الجزي الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، وهي منطقة مضطربة ذات أغلبية مسلمة، ومتنازع عليها  بين الهند وباكستان، داهمت الشرطة منزلا به مجموعة من “طلاب الطب الذين كانوا يهتفون لباكستان”. وفتحت تحقيقا في إطار “مكافحة الإرهاب”، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأعلن مسؤولو الشرطة في ولاية أوتار براديش شمال شرق الهند، عن اعتقال 7 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتحريض على الفتنة، وتم توقيف خمسة منهم.

وكان عشاق رياضة الكريكت في باكستان قد احتفلوا بالألعاب النارية  وحتى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء عقب فوز منتخب بلادهم في كأس للعالم على غريمه التقليدي المنتخب الهندي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم في عام 1992، على حسابه الخاص على تويتر”تهانينا للفريق الباكستاني. الأمة  الباكستانية فخورة بكم جميعاً”.

وانضم إليه في تهنئة الفريق رئيس الأركان المشتركة للجيش بما يسلط الضوء على الرمزية السياسية لذلك الفوز.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات

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