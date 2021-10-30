القره داغي يدعو لتشكيل جبهة قانونية للدفاع عن الأقليات المسلمة

دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، إلى تكوين جبهة قانونية عالمية للدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في العالم.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، السبت، تعقيبا على اندلاع موجة عنف جديدة ضد المسلمين في الهند.

وقال القره داغي: الدواعش الهندوس يقومون بحرق 12 مسجدا في أسبوع، موجة عنف جديدة ضد المسلمين في الهند، لماذا تصمت الشرطة؟.

كما طالب بـتكوين جبهة قانونية عالمية للدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في العالم.

الدواعش الهندوس يقومون بحرق 12 مسجداً في أسبوع موجة #عنف جديدة ضد #المسلمين في #الهند،لماذا تصمت الشرطة؟أدعو إلى تكوين جبهة قانونية عالمية للدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في العالم. #فقه_الميزان_في_وعي_الزمان pic.twitter.com/iZjiEiCaWU — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) October 30, 2021

ونقلت وسائل إعلام هندية أمس الجمعة عن مسؤولين محليين قولهم إن السلطات اعتقلت عشرات الأشخاص الذين ينتمون غالبيتهم إلى جماعات يمينية متطرفة بعد عرقلتهم مسلمين عن أداء صلاة الجمعة.

وأوضحت المصادر أن الشرطة عززت الجمعة انتشارها في مدينة غورغاون الشمالية، واعتقلت 30 شخصا على الأقل، بينما كانت حشود السكان المحليين والجماعات الهندوسية تردد هتافات مناهضة للمسلمين.

الهند.. اعتقال هندوس متطرفين لعرقلتهم صلاة الجمعة شمال نيودلهي وموجة عنف جديدة ضد مسلمي ولاية تريبورا https://t.co/rZYcX3GHb0 via @AJArabic — Mayada (@Mayada56594968) October 30, 2021

وتعرضت مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين بولاية تريبورا الهندية لهجمات وأعمال تخريب أمس الجمعة على يد “عصابات هندوسية متطرفة”.

وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة الواقعة شمال شرقي الهند، بعد قيام “عصابات هندوتفا المتطرفة” بحرق مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين، عقب أعمال عنف بين هندوس ومسلمين في بنغلاديش المجاورة.

وتحركت الشرطة الهندية لفرض سيطرتها ومنع تجدد أعمال العنف كما حظرت التجمعات لأكثر من 5 أشخاص.

وبدأت أعمال العنف ضد المسلمين في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد مظاهرة نظمتها منظمة “فيشوا هندو باريشاد” (المجلس الهندوسي العالمي)، تخللتها خطابات تحريضية.

وفي 27 أكتوبر كشف بيان نشرته جمعية حماية الحقوق المدنية (APCR) المحلية عن تعرض 16 مسجدا على الأقل لأضرار على يد “عصابات هندوتفا المتطرفة”، وأن العديد من المنازل والمتاجر التابعة للمسلمين جرى حرقها.

(الأناضول)

وتضغط الجماعات الهندوسية منذ أسابيع على السلطات الهندية لمنع المسلمين من أداء صلاة الجمعة في الأماكن المفتوحة، كما ترتكب أعمال عنف ضد المسلمين والمساجد في البلاد.

ويتهم معارضو حزب رئيس الوزراء بهاراتيا جاناتا بـاضطهاد الأقليات بما في ذلك الأقلية المسلمة في البلاد التي يبلغ تعدادها حوالي 220 مليون نسمة.

فيما ترفض الحكومة مرارا الاتهام بأن لديها أجندة هندوسية وتشدد على أن الهنود من جميع الديانات لديهم حقوق متساوية.