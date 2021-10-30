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سياسة|الهند

القره داغي يدعو لتشكيل جبهة قانونية للدفاع عن الأقليات المسلمة

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الدين القره داغي
30/10/2021-|آخر تحديث: 30/10/202103:33 PM (مكة المكرمة)

دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، إلى تكوين جبهة قانونية عالمية للدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في العالم.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، السبت، تعقيبا على اندلاع موجة عنف جديدة ضد المسلمين في الهند.

وقال القره داغي: الدواعش الهندوس يقومون بحرق 12 مسجدا في أسبوع، موجة عنف جديدة ضد المسلمين في الهند، لماذا تصمت الشرطة؟.

كما طالب بـتكوين جبهة قانونية عالمية للدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في العالم.

ونقلت وسائل إعلام هندية أمس الجمعة عن مسؤولين محليين قولهم إن السلطات اعتقلت عشرات الأشخاص الذين ينتمون غالبيتهم إلى جماعات يمينية متطرفة بعد عرقلتهم مسلمين عن أداء صلاة الجمعة.

وأوضحت المصادر أن الشرطة عززت الجمعة انتشارها في مدينة غورغاون الشمالية، واعتقلت 30 شخصا على الأقل، بينما كانت حشود السكان المحليين والجماعات الهندوسية تردد هتافات مناهضة للمسلمين.

وتعرضت مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين بولاية تريبورا الهندية لهجمات وأعمال تخريب أمس الجمعة على يد “عصابات هندوسية متطرفة”.

وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة الواقعة شمال شرقي الهند، بعد قيام “عصابات هندوتفا المتطرفة” بحرق مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين، عقب أعمال عنف بين هندوس ومسلمين في بنغلاديش المجاورة.

وتحركت الشرطة الهندية لفرض سيطرتها ومنع تجدد أعمال العنف كما حظرت التجمعات لأكثر من 5 أشخاص.

وبدأت أعمال العنف ضد المسلمين في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد مظاهرة نظمتها منظمة “فيشوا هندو باريشاد” (المجلس الهندوسي العالمي)، تخللتها خطابات تحريضية.

وفي 27 أكتوبر كشف بيان نشرته جمعية حماية الحقوق المدنية (APCR) المحلية عن تعرض 16 مسجدا على الأقل لأضرار على يد “عصابات هندوتفا المتطرفة”، وأن العديد من المنازل والمتاجر التابعة للمسلمين جرى حرقها.

(الأناضول)

وتضغط الجماعات الهندوسية منذ أسابيع على السلطات الهندية لمنع المسلمين من أداء صلاة الجمعة في الأماكن المفتوحة، كما ترتكب أعمال عنف ضد المسلمين والمساجد في البلاد.

ويتهم معارضو حزب رئيس الوزراء بهاراتيا جاناتا بـاضطهاد الأقليات بما في ذلك الأقلية المسلمة في البلاد التي يبلغ تعدادها حوالي 220 مليون نسمة.

فيما ترفض الحكومة مرارا الاتهام بأن لديها أجندة هندوسية وتشدد على أن الهنود من جميع الديانات لديهم حقوق متساوية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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