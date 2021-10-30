اليمن.. ارتفاع قتلى انفجار سيارة أمام مطار عدن إلى 10 أشخاص (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا انفجار سيارة أمام بوابة مطار عدن الدولي جنوبي اليمن إلى أكثر من 10 قتلى بالإضافة إلى نحو 20 مصابا.

وقال المسؤول الإعلامي لمطار عدن عادل حمران‎ إن “حافلة صغيرة انفجرت أمام بوابة المطار بمدينة خور مكسر، ما تسبب في مقتل أكثر من 10 أشخاص و20 مصابا”.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر أمني في المطار قوله إن الانفجار “تسبب بمقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، في حصيلة أولية”، قبل أن يرتفع العدد.

وأضاف المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الانفجار “تسبب كذلك في احتراق عدد من السيارات المتوقفة أمام المطار وأخرى كانت تسير في المكان”.

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى موقع الحادث، وسط حالة هلع وذعر بين المواطنين وأهالي المنازل القريبة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، فيما تشهد عدن العاصمة المؤقتة لليمن، التي يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي عليها أمنيًا، منذ أغسطس/ آب 2019، حوادث انفجارات واغتيالات متكررة،من دون أن تتمكن السلطات من وضع حد لها.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، فمنذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.