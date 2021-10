اختيار مسلمة محجبة لمنصب حقوقي استشاري في إدارة بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي اختيار شابة مسلمة محجبة وناشطة بارزة في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مستشارة خاصة للولايات المتحدة.

وعين الرئيس جو بايدن الشابة سارة مينكارا، الأمريكية من أصل لبناني، مستشارة خاصة للولايات المتحدة بشأن حقوق المعوقين الدولية.

وكتبت سارة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أشعر بتواضع وشرف كبيران بأن أشارككم خبر انضمامي إلى إدارة جو بايدن وكاملا هاريس (نائبة الرئيس الأمريكي) مستشار خاصة لحقوق الإعاقة الدولية.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان نشر على موقع البيت الأبيض، الخميس إنه “يعلن تعيين سارة مينكارا مستشارة خاصة للولايات المتحدة بشأن حقوق المعوقين الدولية”.

وأشار إلى أن هذا الدور “حاسم لضمان أن الدبلوماسية الأمريكية والمساعدات الخارجية تعزز وتحمي حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم”.

I am incredibly humbled and honored to share that I am joining the Biden-Harris administration as Special Advisor for International Disability Rights.https://t.co/imDso1Lqns

— Sara Minkara (@sarasminkara) October 28, 2021