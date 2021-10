بايدن: ما قمنا به في أزمة الغواصات مع فرنسا لم يكن ملائما

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، في أوضح إقرار أمريكي بالندم على ما حصل في أزمة الغواصات “ما قمنا به لم يكن ملائما ولم يكن على قدر كبير من اللياقة”.

جاء ذلك بعد لقاء جمع بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الإيطالية روما على هامش قمة مجموعة العشرين، في أول لقاء بينهما منذ الخلاف الذي نشب حول اتفاق أمني أمريكي مع بريطانيا وأستراليا.

وأضاف الرئيس الأمريكي متوجها إلى الصحفيين إلى جانب نظيره الفرنسي في فيلا بونابرت مقر السفارة الفرنسية في الفاتيكان أن فرنسا “شريك بالغ الأهمية” لبلاده.

ورحب الرئيس الفرنسي من جهته بقرارات ملموسة اتخذت أو أعلنت منذ بدء الأزمة في منتصف سبتمبر/ أيلول ما يسمح ببدء عملية الثقة بين البلدين.

وأضاف: لقد توصلنا إلى عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي والعديد منها مهم من وجهة نظري وفي مقدمتها ما يتعلق بصادرات الأسلحة.

وقال الرئيسان بايدن وماكرون في بيان مشترك بعد المحادثات “يعتزم الرئيسان بدء حوار استراتيجي للتجارة الدفاعية بين الولايات المتحدة وفرنسا لتعزيز وجهة نظر مشتركة حول الوصول إلى أسواق الدفاع وقضايا التصدير”.

وأضاف البيان أن الحكومتين تعهدتا “بتحديد الخطوات اللازمة لتحسين كفاءة وفعالية تصاريح التصدير الدفاعي”.

وقال بايدن عبر حسابه على تويتر: لقد كان لي لقاء رائع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر اليوم، لا يوجد لدى الولايات المتحدة حليف أقدم، ولا أكثر ولاءً، ولا أكثر احتراما من فرنسا. لقد كانوا معنا منذ البداية وسنكون دائمًا هناك من أجلهم.

I had a great meeting with French President Emmanuel Macron this afternoon. The United States has no older, no more loyal, no more decent ally than France. They’ve been with us from the beginning — and we will always be there for them. pic.twitter.com/3hKzqDrkfQ

