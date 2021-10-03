خط طيران مباشر.. وصول أول رحلة تجارية من مصر إلى إسرائيل (فيديو)

بدأت شركة مصر للطيران اليوم الإثنين تشغيل خط طيران رسمي إلى تل أبيب للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وأفادت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية بأن “الطائرة وصلت في رحلة مباشرة من القاهرة، وتم استقبالها على المدرج بطائرات مائية احتفالية”.

pic.twitter.com/A4hub4P9Dw. بالفيديو : اهلا وسهلا برحلة ايجيبت اير في مطار بن غوريون الدولي 🇮🇱 من 🇪🇬القاهرة. @kaisos1987 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 3, 2021

وكان مصدر بوزارة الطيران المدني المصرية قد قال في سبتمبر/أيلول الماضي، إن اتفاقًا تم بين مصر وإسرائيل يقضي بتسيير رحلات (مصر للطيران) من القاهرة إلى تل أبيب والعكس ابتداءً من الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر حسابه على تويتر “تطور مهم في العلاقات الإسرائيلية المصرية: شالوم وأهلًا وسهلًا بالطائرة الأولى لشركة مصر للطيران التي هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون الدولي والتي تدشن اليوم خط الطيران المباشر بين إسرائيل ومصر الذي سيسيّر 4 رحلات جوية أسبوعيًا بين تل أبيب والقاهرة”.

تطور مهم في العلاقات الإسرائيلية المصرية: شالوم وأهلا وسهلا بالطائرة الأولى لشركة مصر للطيران Egypt Air التي هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون الدولي والتي تدشن اليوم خط الطيران المباشر بين إسرائيل ومصر, الذي سيسيّر 4 رحلات جوية أسبوعيا بين تل أبيب والقاهرة. الصورة: شارون عيدان. pic.twitter.com/h7j3vpDgUA — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 3, 2021

وتعد مصر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 لكن العلاقات بينهما ظلت فاترة واقتصرت على التعاون الأمني وصلات اقتصادية محدودة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالسيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية ووصف بينيت محادثاته مع الرئيس المصري بأنها جيدة ومهمة للغاية وأضاف قبل رحيله “لقد أنشأنا أساسًا لعلاقة عميقة في المستقبل.