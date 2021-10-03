Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|إسرائيل

خط طيران مباشر.. وصول أول رحلة تجارية من مصر إلى إسرائيل (فيديو)

طائرة مصر للطيران في مطار بن غوريون (منصات التواصل)
طائرة مصر للطيران في مطار بن غوريون (منصات التواصل)
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202103:52 PM (مكة المكرمة)

بدأت شركة مصر للطيران اليوم الإثنين تشغيل خط طيران رسمي إلى تل أبيب للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وأفادت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية بأن “الطائرة وصلت في رحلة مباشرة من القاهرة، وتم استقبالها على المدرج بطائرات مائية احتفالية”.

وكان مصدر بوزارة الطيران المدني المصرية قد قال في سبتمبر/أيلول الماضي، إن اتفاقًا تم بين مصر وإسرائيل يقضي بتسيير رحلات (مصر للطيران) من القاهرة إلى تل أبيب والعكس ابتداءً من الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر حسابه على تويتر “تطور مهم في العلاقات الإسرائيلية المصرية: شالوم وأهلًا وسهلًا بالطائرة الأولى لشركة مصر للطيران التي هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون الدولي والتي تدشن اليوم خط الطيران المباشر بين إسرائيل ومصر الذي سيسيّر 4 رحلات جوية أسبوعيًا بين تل أبيب والقاهرة”.

وتعد مصر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 لكن العلاقات بينهما ظلت فاترة واقتصرت على التعاون الأمني وصلات اقتصادية محدودة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالسيسي في  مدينة شرم الشيخ المصرية ووصف بينيت محادثاته مع الرئيس المصري بأنها جيدة ومهمة للغاية وأضاف قبل رحيله “لقد أنشأنا أساسًا لعلاقة عميقة في المستقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واللقاء هو الأول بينهم منذ تولي بينيت مهام منصبه.

المزيد من سياسة

تصعيد جزائري جديد ضد فرنسا على خلفية تصريحات ماكرون “المسيئة”

ماكرون شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (رويترز)

زعيمه عمدة محتمل لكيبيك.. مواطن كندي يشتكي حزبا وصف الإسلام بالسرطان

من وقفة تضامنية في مونتريال بعد عملية دهس أسرة مسلمة في لندن (رويترز)

قيادي بحركة النهضة: تصريحات سعيد خلال حديثه مع ماكرون مهينة للتونسيين (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) مع نظيره التونسي قيس سعيد (رويترز)

لا اتهامات أمنية.. إسرائيل تقدم لوائح اتهام ضد أسرى جلبوع الستة (فيديو)

تصل العقوبة القصوى للهروب من السجن إلى 7 سنوات (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: فلسطيني يوجه عدة لكمات لشرطي إسرائيلي ويسقطه أرضا.. ماذا حدث؟

حارس أمني فلسطيني رد على هجوم الشرطي الإسرائيلي بكيل عدد من اللكمات المتتالية أسقطته أرضا (مواقع التواصل)

فوائد صحية مذهلة للخروج في الهواء الطلق والتعرض للشمس.. تعرف عليها

قضاء الوقت في الهواء الطلق وفي الطبيعة له مجموعة من الفوائد الصحية (غيتي)

“طرد السفير الفرنسي مطلب شعبي”.. غضب عارم في الجزائر بعد مساس ماكرون بتاريخها

ماكرون أكد سابقا رغبته في المصالحة مع الجزائر وتسوية ملف الذاكرة المتعلق بفترة الاستعمار (رويترز)
مقالات

طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام

طه حسين