مظاهرات في تونس مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد وتطالب بحل البرلمان

شهدت عدة مدن تونسية اليوم الأحد مظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس التونسي قيد سعيد ومطالبة بحل البرلمان الذي تم تجميد أعماله بمرسوم من الرئيس في يوليو/ تموز الماضي.

وجاءت المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء ردًا على وقفات احتجاجية تم تنظيمها الأسبوع الماضي نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله.

ومنذ 25 يوليو تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض انقلابا على الدستور، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها تصحيحا للمسار، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

#تونس داعمون للرئيس #قيس_سعيد يتجمعون أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة صباح اليوم مرددين شعارات تطالب بحل البرلمان وأخرى مساندة لقرارات سعيّد (صور ياسين القايدي/الأناضول) pic.twitter.com/Ifn6ulwaiZ — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) October 3, 2021

القبض على عضو برلمان ومذيع تلفزيوني

وألقت الشرطة التونسية اليوم الأحد القبض على عضو في البرلمان ومذيع تلفزيوني كانا من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد منذ أن استأثر بالسلطة في يوليو/تموز، بحسب محاميهما.

وقال المحامي سمير بن عمر إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض عليهما بتهمة “التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش” بعد بث برنامج على قناة الزيتونة التلفزيونية.

وعبد اللطيف العلوي عضو في البرلمان عن ائتلاف الكرامة الديني المحافظ وعامر عياد مذيع بقناة الزيتونة. وخلال البرنامج انتقدا سعيد بشدة ووصفاه بالخائن.

وتعرض كثيرون من السياسيين ورجال الأعمال الآخرين لمنع السفر، على الرغم من قول سعيد إنه لن يلجأ لهذا الإجراء إلا بحق من يواجهون أوامر استدعاء قضائية.

وكانت رئاسة البرلمان في تونس قد طالبت الرئيس قيس سعيد برفع التجميد عن المؤسسة مع حلول الدورة النيابية الجديدة، وتوجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي ببيان الى الرأي العام اتهم فيه الرئيس بتعطيل الدستور وتجميع السلطات بين يديه.

وأضاف البيان الموقع من رئيس البرلمان راشد الغنوشي “أن قرارات الرئيس بتعليق وتجميد اختصاصات البرلمان باطلة”.