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سياسة|تونس

مظاهرات في تونس مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد وتطالب بحل البرلمان

مظاهرات مؤيدة للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (رويترز)
مظاهرات مؤيدة للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (رويترز)
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202102:45 PM (مكة المكرمة)

شهدت عدة مدن تونسية اليوم الأحد مظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس التونسي قيد سعيد ومطالبة بحل البرلمان الذي تم تجميد أعماله بمرسوم من الرئيس في يوليو/ تموز الماضي.

وجاءت المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء ردًا على وقفات احتجاجية تم تنظيمها الأسبوع الماضي نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله.

ومنذ 25 يوليو تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض انقلابا على الدستور، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها تصحيحا للمسار، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

القبض على عضو برلمان ومذيع تلفزيوني

وألقت الشرطة التونسية اليوم الأحد القبض على عضو في البرلمان ومذيع تلفزيوني كانا من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد منذ أن استأثر بالسلطة في يوليو/تموز، بحسب محاميهما.

وقال المحامي سمير بن عمر إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض عليهما بتهمة “التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش” بعد بث برنامج على قناة الزيتونة التلفزيونية.

وعبد اللطيف العلوي عضو في البرلمان عن ائتلاف الكرامة الديني المحافظ وعامر عياد مذيع بقناة الزيتونة. وخلال البرنامج انتقدا سعيد بشدة ووصفاه بالخائن.

وتعرض كثيرون من السياسيين ورجال الأعمال الآخرين لمنع السفر، على الرغم من قول سعيد إنه لن يلجأ لهذا الإجراء إلا بحق من يواجهون أوامر استدعاء قضائية.

وكانت رئاسة البرلمان في تونس قد طالبت الرئيس قيس سعيد برفع التجميد عن المؤسسة مع حلول الدورة النيابية الجديدة، وتوجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي ببيان الى الرأي العام اتهم فيه الرئيس بتعطيل الدستور وتجميع السلطات بين يديه.

وأضاف البيان الموقع من رئيس البرلمان راشد الغنوشي “أن قرارات الرئيس  بتعليق وتجميد اختصاصات البرلمان باطلة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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