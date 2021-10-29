مصر.. تكليف وزير التعليم العالي بمهام وزارة الصحة وسط تحقيقات فساد

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، منح وزيرة الصحة هالة زايد “إجازة مرضية” وتكليف وزير آخر بمهام منصبها، بالتزامن مع فتح النيابة تحقيقات فساد مع مسؤولين بوزارتها.

ووفق جريدة الوقائع المصرية (رسمية) “أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي قرارا بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد لحين شفائها”.

قرار رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي بشأن وزيرة الصحة هالة زايد

والثلاثاء الماضي، تعرضت هالة زايد لأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى خاص، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في تصريحات صحفية، آنذاك، إن الوزيرة أجرت “قسطرة علاجية”.

وغداة ذلك أعلنت النيابة المصرية العامة في بيان، الأربعاء، أنها “تباشر التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم (لم تحدده)”.

وأوضحت النيابة العامة أنها “ستعلن ما يتاح من معلومات وبيانات، حسبما ترى مناسبا لحسن سير التحقيقات، وضمان سلامتها”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأجهزة الرقابية كشف عن قضية فساد مالي كبرى لقيادات بارزين بوزارة الصحة بينهم مدير مكتب الوزيرة (لم تسمه)، ما تسبب في سقوط هالة زايد مغشيًا عليها جراء إصابتها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وهالة زايد (54 عاما) تولت حقيبة وزارة الصحة، في يونيو/حزيران 2018، وواجهتها انتقادات محلية عقب تفشي كورونا في مارس/آذار 2020، إذ اعتبرها معارضون سببا بتفشي الفيروس آنذاك، بسبب نقص المستلزمات الوقائية في بعض المستشفيات.

فيما يعتبرها موالون للسلطات “أشجع وزيرة” في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمواجهة تداعيات كورونا العالمية وإقرار سياسات لمواجهة الفيروس التاجي بمصر.