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سياسة

مريم المهدي: الجيش السوداني غير مهيأ لانتزاع كرسي الحكم (فيديو)

28/10/2021-|آخر تحديث: 29/10/202112:57 AM (مكة المكرمة)

قالت وزير الخارجية في الحكومة السودانية المنحلة مريم الصادق المهدي إن ما قام به قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان “انقلاب ضد الشعب” السوداني وليس ضد حكومة عبد الله حمدوك فقط.

وأضافت مريم المهدي في مداخلة هاتفية مع “المسائية” على الجزيرة مباشر أن “المكون العسكري قرر منفردا خرق اتفاق الشراكة مع المكون المدني مستندا على قوة السلاح”.

وأضافت مريم أن “مكانة الجيش السوداني ستظل محفوظة عند جميع السودانيين لأنه هو المدافع الأول عن السيادية السودانية”، إلا أنها استدركت بالقول إنه “غير مهيأ لانتزاع كرسي الحكم من حكومة مدنية شرعية”.

وقالت “المجتمع الدولي يجب أن يكون ضد جريمة الانقلاب العسكري في السودان وأن الموقف الدولي يجب أن يكون داعما للخيارات الكبرى للشعب السوداني”.

وأشارت إلى أن بيان مجلس الأمن حول السودان يبقى إيجابيا عموما من حيث “مطالبته بحكومة مدنية” مع اكتفائه بالحديث عن “استيلاء الجيش على السلطة بدل تسمية ما حدث بالانقلاب”.

وقالت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المنحلة إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وأضافت أن السلطات العسكرية منعتها من زيارته رفقة وزراء العدل والنقل البري والري والزراعة.

وقالت مريم إن الوضع الصحي لحمدوك وتفاصيل حياته اليومية نقلها لها القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم ، مضيفة أن حمدوك لا يتواصل مع العالم الخارجي وممنوع من الظهور والكلام.

وحول ما أثير من جدل حول عزل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لستة سفراء سودانيين، أوضحت مريم الصادق المهدي أن “هذا القرار غير مقبول.. بصفتي وزيرة خارجية السودان طلبت من السفراء مواصلة عملهم كسفراء للسودان والشعب السوداني”.

وقالت مريم المهدي إن “الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع السودان لا زالت تتعامل معي على أنني وزيرة الخارجية الشرعية”.

وأضافت أن التمثيليات الدبلوماسية الغربية في الخرطوم خاصة تلك التابعة لدول الاتحاد الأوربي وكندا تتعامل معها كوزير في “حكومة شرعية”.

وثمنت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المنحلة دور جامعة الدول العربية و”قلقها حيال ما يقع في السودان”، مؤكدة على الدور الذي قامت به كل من المملكة العربية السعودية وقطر ودعوتهما لاحترام إرادة الشعب السوداني.

واعتبرت مريم المهدي أن صمت مصر عن انقلاب الجيش السودان يهدد مستقبل العلاقة بين السودان ومصر، مضيفة ” أن مصر لا يجب أن تكون منحازة للجيش ضد خيارات الشعب السوداني”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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