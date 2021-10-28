مصر تفتتح أكبر مجمع سجون بأغنية “فرصة للحياة”.. وسخرية على مواقع التواصل (فيديو)

افتتحت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، أكبر مجمع سجون بمصر في منطقة وادي النطرون، بأغنية أثارت جدلا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الداخلية البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، لزيارة السجن الجديد الذي تم بناؤه وفقاً للنظام الأمريكي، بحسب تصريحات سابقة للرئيس المصري.

النظام الأمريكي

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الشهر الماضي “إحنا هنفتح أكبر مجمَّع سجون، وده واحد من 7 أو 8 هيتم افتتاحهم، واحنا جايبين نسخة كاملة من النسخة الأمريكية”.

وأضاف السيسي: “لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن، في منظومة عقابية إصلاحية شاملة، والمتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا، وإصلاحية عالية جدا”.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه مؤيدو السيسي تصريحه ذلك “إنجازًا”، تهكم معارضون وحقوقيون حينها، وانتقدوا بشدة تجاهل الرئيس المصري لتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان احتفائي بالسجن، إنه قد تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كل المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

تفاصيل المجمع الجديد

يقع مجمع السجون على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 110، بالقرب من مدينة السادات، بجوار سجن “وادي النطرون 2” مباشرة.

بدأ إنشاء المجمع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حسب ما تظهره صور الأقمار الصناعية، وخلال 5 أشهر فقط تم تشييد معظم مباني السجن.

تبلغ مساحة مجمع السجون مليون و700 ألف متر مربع؛ مما يجعله أكبر سجن تم تشييده في مصر، ويفوق حجم سجن طرة مرة ونصف المرة.

يحيط بالمجمع سور خارجي مزدوج على هيئة مربع يبلغ طول ضلعه 1300 متر، ويحتوي السور الخارجي حتى الآن على 56 برج مراقبة، تزداد مع تقدم مراحل البناء.

ويحيط أقسام السجن الداخلية سور دائري، تم بناء 47 برج مراقبة عليه حتى الآن، وتبلغ أقل مسافة بين السور الدائري الداخلي والسور المربع الخارجي 400 متر.

سخرية على مواقع التواصل

وسخر ناشطون على مواقع التواصل من أغنية (فرصة للحياة) التي أطلقت احتفالا بالسجن الجديد، فيما قارن البعض بين الواقع الذي وصف بالصعب والصور التي نشرت في فيديو السجن.

📌 مسخرررة

عاملين أغنية جديدة بمناسبة إفتتاح أكبر مجمع سجون في مصر

وبخور علشان الحسد!

ومترجمة علشان أسيادكم رعاة قمع المصريين

ده مش إنجاز

ده فضيحة في بلد المدارس فيها مفيهاش تخت والمستشفيات مفيهاش سراير

والمعتقلين السياسيين يتم تصفيتهم في أقذر سجون في مصرhttps://t.co/8NDKbtoQxr — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 28, 2021

إحجز زنزانتك الآن .. الاماكن كتير لكن ستُشغل قريباً … بمقدم بسيط فقط عارض السيسي و ستحصل علي أوسخ الامتيازات … صعق، ضرب، إنتهاك جنسي و أكثر

إعلان في تليفزيون مصر

أغنية بعنوان "فرصة للحياة" مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون الجديد https://t.co/fMgbvCeIVP via @YouTube — Rasha Wegdan (@WijdanMasr) October 28, 2021

فرصة للحياة؟ في السجن؟ مش قادر استوعب ازاي ده انجاز ومعموله اعلان واغنية كمان؟ طيب جربوا تخلوا كام ألف سجين سياسي يروحوا بيوتهم وده يعمل دعاية للنظام أفضل من بناء ألف سجن جديد لو عايزين دعاية يعني https://t.co/uA2RxU9Axd — Ahmed Ezzat (@ahmed3zat) October 28, 2021

في نفس اليوم اللي نظام #السيسي بيعلن فيه استبعاد 10ملايين مواطن من #دعم_الخبر وزيادة سعر #لتر_الزيت إلى 25جنيها

يتم افتتاح أكبر #مجمع_سجون مع عمل كامبين إعلامي له بأغنية ل #مدحت_صالح مترجمة بالإنجليزية وفيلم وثائقي بعنوان #فرصة_للحياة !

أظن الحياة المقصودة هي الحياة الآخرة !#مصر pic.twitter.com/m9RWdA20fI — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) October 28, 2021

ليه مأخدتش #فرصة_للحياة لما نمت على أرض حمام السجن المبلولة ومليانة فضلات وحشرات ودود؟

ليه مأخدتش فرصة تانية للحياة لما هاجرت وسبت البلد بس مش عارفة أخد أبسط حقوقي بإن يكون عندي جواز سفر وأعرف أجدده علشان يعترف بي العالم كإنسان مسجل رسمياً إنه موجود؟ — Shaimaa Alhadidy (@salhadidy) October 28, 2021