Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة

مصر تفتتح أكبر مجمع سجون بأغنية “فرصة للحياة”.. وسخرية على مواقع التواصل (فيديو)

صورت الأغنية النزلاء بأفضل وضع وهم يتعلمون ويرسمون (مواقع التواصل)
28/10/2021-|آخر تحديث: 28/10/202110:07 PM (مكة المكرمة)

افتتحت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، أكبر مجمع سجون بمصر في منطقة وادي النطرون، بأغنية أثارت جدلا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الداخلية البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ،  لزيارة السجن الجديد الذي تم بناؤه وفقاً للنظام الأمريكي، بحسب تصريحات سابقة للرئيس المصري.

النظام الأمريكي

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الشهر الماضي “إحنا هنفتح أكبر مجمَّع سجون، وده واحد من 7 أو 8 هيتم افتتاحهم، واحنا جايبين نسخة كاملة من النسخة الأمريكية”.

وأضاف السيسي: “لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن، في منظومة عقابية إصلاحية شاملة، والمتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا، وإصلاحية عالية جدا”.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه مؤيدو السيسي تصريحه ذلك “إنجازًا”، تهكم معارضون وحقوقيون حينها، وانتقدوا بشدة تجاهل الرئيس المصري لتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان احتفائي بالسجن، إنه قد تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كل المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

تفاصيل المجمع الجديد

يقع مجمع السجون على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 110، بالقرب من مدينة السادات، بجوار سجن “وادي النطرون 2” مباشرة.

بدأ إنشاء المجمع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حسب ما تظهره صور الأقمار الصناعية، وخلال 5 أشهر فقط تم تشييد معظم مباني السجن.

تبلغ مساحة مجمع السجون مليون و700 ألف متر مربع؛ مما يجعله أكبر سجن تم تشييده في مصر، ويفوق حجم سجن طرة مرة ونصف المرة.

يحيط بالمجمع سور خارجي مزدوج على هيئة مربع يبلغ طول ضلعه 1300 متر، ويحتوي السور الخارجي حتى الآن على 56 برج مراقبة، تزداد مع تقدم مراحل البناء.

ويحيط أقسام السجن الداخلية سور دائري، تم بناء 47 برج مراقبة عليه حتى الآن، وتبلغ أقل مسافة بين السور الدائري الداخلي والسور المربع الخارجي 400 متر.

سخرية على مواقع التواصل

وسخر ناشطون على مواقع التواصل من أغنية (فرصة للحياة) التي أطلقت احتفالا بالسجن الجديد، فيما قارن البعض بين الواقع الذي وصف بالصعب والصور التي نشرت في فيديو السجن.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

السيسي يفتتح أكبر مجمع للسجون “على الطراز الأمريكي” خلال أيام

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتاح أكبر مجمع سجون في بلاده على الطراز الأمريكي خلال أيام، وقال ستكون هناك إعاشة محترمة ورعاية طبية وإنسانية وثقافية وإصلاحية محترمة جدًا.

المزيد من سياسة

تقرير يكشف تفاصيل تحذير أمريكي لقائد الجيش السوداني قبل حل الحكومة

متهمة بمعاداة المسلمين.. حملة في فرنسا لحظر حسابات قناة “سي نيوز” الإخبارية

دراسة دولية: مساهمات المهاجرين تتجاوز النفقات التي تتحملها الدول المستضيفة

بالإجماع.. مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان

مجلس الأمن الدولي
الأكثر قراءة

مكون بسيط يحول كوب قهوتك إلى آلة لحرق الدهون.. تعرف عليه

سباح ينجو بأعجوبة من بين فكي تمساح في البرازيل (فيديو)

البرازيل تمساح

دراسة لجامعة عربية تحذر من تداعيات خطيرة لارتفاع الدهون الثلاثية في الدم

تعرف على مميزات الإقلاع عن التدخين قبل سن الـ 45؟