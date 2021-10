“مدنية”.. صرخة شابة سودانية لحظة مرور عربات عسكرية في شوارع الخرطوم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لشابة سودانية تهتف من شرفة منزلها “مدنية” أثناء مرور رتل من العربات العسكرية في شوارع العاصمة الخرطوم.

ويشهد السودان منذ الإثنين الماضي مظاهرات وعصيانًا مدنيًا متناميًا ضد ما يعتبره المحتجون “انقلابًا عسكريًا”.

وكان الجيش السوداني قد اعتقل فجر الإثنين الماضي رئيس الحكومة الانتقالية المعزول عبد الله حمدوك (أطلق سراحه لاحقًا) ووزراء بحكومته وقيادات حزبية، وأعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وبرر البرهان قراراته بالقول إن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرًا أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل “خطرًا حقيقيًا”.

“Civilian”, one of the main slogans of the protests against #Sudan’s military coup – from the balcony if can’t join street protests #السودان. #مدنية pic.twitter.com/3NydwrXzRL

— Donatella Rovera (@DRovera) October 27, 2021