متهمة بمعاداة المسلمين.. حملة في فرنسا لحظر حسابات قناة “سي نيوز” الإخبارية

أطلق ناشطون ومغردون عبر منصة تويتر في فرنسا حملة من أجل حظر حسابات قناة “سي نيوز” بسبب ما قالوا إنها عنصرية مفرطة تجاه المسلمين والترويج لإيديولوجيا اليمين المتطرف وأبرز وجوهه على غرار الكاتب والمرشح المحتمل لرئاسة إريك زمور.

وعلق مغردون عبر وسم #حظر_سي_نيوز على أن القناة الفرنسية ” تمادت كثيرا في حملتها تجاه المسلمين والجاليات الأجنبية عموما في فرنسا خصوصا القادمين من دول عربية وإفريقية.

#JaiBloquéCnews et je boycott l’ensemble du groupe Bolloré, principal sponsor de l’extrême-droite en France 🇫🇷. pic.twitter.com/LCYYdOH5cW

وكتبت الناشطة زهرة بيتان أن” حظر قناة لا يمكنه وقف الشرور الكثيرة التي تطال الجاليات المسلمة في فرنسا”. فيما ذهب تغريدات أخرى إلى أن القناة “تحولت إلى قناة دعائية متخصصة في الهجوم على الإسلام والمسلمين تحت يافطة حرية الرأي والتعبير”.

Excellent le #JaiBloquéCNews Des gens croient que bloquer une chaîne ferait disparaître ce qu’on ne peut, ne veut pas entendre et les maux de notre société ? C’est vrai que l’histoire se souvient de toutes ces périodes sombres arrivées grâce des écrans télé et la 5G 😂😂 #Laches

Partager les vidéos même pour s’indigner ça reste du partage (et je suis le premier à faire l’erreur) #JaiBloquéCnews pic.twitter.com/nFbT39wnrM

بالمقابل، اعتبرت بعض التغريدات الأخرى أن حظر القناة “يمثل تراجعا عن قيم الجمهورية الفرنسية ذات التوجه العلماني”، وأن القناة “درجت على تناول مجموعة من القضايا الساخنة التي تشغل اهتمام فئة كبيرة من الرأي العام الفرنسي”.

On est de plus en plus nombreux à dire #JaiBloquéCNews. Cette chaine de propagande mythomane d'extrême-droite ne sert qu'à remuer de la merde pour étouffer toute tentative de débat centré sur les thématiques sociales. Revenons à ce qui a du sens.

— Fabien Tarlet (@FTarlet) October 27, 2021