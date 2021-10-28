متهمة بمعاداة المسلمين.. حملة في فرنسا لحظر حسابات قناة “سي نيوز” الإخبارية

أطلق ناشطون ومغردون عبر منصة تويتر في فرنسا حملة من أجل حظر حسابات قناة “سي نيوز” بسبب ما قالوا إنها عنصرية مفرطة تجاه المسلمين والترويج لإيديولوجيا اليمين المتطرف وأبرز وجوهه على غرار الكاتب والمرشح المحتمل لرئاسة إريك زمور.

وعلق مغردون عبر وسم #حظر_سي_نيوز على أن القناة الفرنسية ” تمادت كثيرا في حملتها تجاه المسلمين والجاليات الأجنبية عموما في فرنسا خصوصا القادمين من دول عربية وإفريقية.

#JaiBloquéCnews et je boycott l’ensemble du groupe Bolloré, principal sponsor de l’extrême-droite en France 🇫🇷. pic.twitter.com/LCYYdOH5cW — 🅹🅰🅺🅴⚖️ (@Jake_one_) October 26, 2021

وكتبت الناشطة زهرة بيتان أن” حظر قناة لا يمكنه وقف الشرور الكثيرة التي تطال الجاليات المسلمة في فرنسا”. فيما ذهب تغريدات أخرى إلى أن القناة “تحولت إلى قناة دعائية متخصصة في الهجوم على الإسلام والمسلمين تحت يافطة حرية الرأي والتعبير”.

Excellent le #JaiBloquéCNews Des gens croient que bloquer une chaîne ferait disparaître ce qu’on ne peut, ne veut pas entendre et les maux de notre société ? C’est vrai que l’histoire se souvient de toutes ces périodes sombres arrivées grâce des écrans télé et la 5G 😂😂 #Laches — Zohra Bitan #SoutienFD0 (@ZohraBitan) October 27, 2021

Moi aussi (j'ai bloqué sur Twitter cette chaîne d'information haineuse qui incite quotidiennement à la Haine envers les français de confession musulmane). #JaiBloquéCnews pic.twitter.com/jTzDSJSgDg — Mohamed Zoidberg  (@mohamed_1939) October 26, 2021

Partager les vidéos même pour s’indigner ça reste du partage (et je suis le premier à faire l’erreur) #JaiBloquéCnews pic.twitter.com/nFbT39wnrM — Malik Milka (@abdelmalik92) October 26, 2021

بالمقابل، اعتبرت بعض التغريدات الأخرى أن حظر القناة “يمثل تراجعا عن قيم الجمهورية الفرنسية ذات التوجه العلماني”، وأن القناة “درجت على تناول مجموعة من القضايا الساخنة التي تشغل اهتمام فئة كبيرة من الرأي العام الفرنسي”.

On est de plus en plus nombreux à dire #JaiBloquéCNews. Cette chaine de propagande mythomane d'extrême-droite ne sert qu'à remuer de la merde pour étouffer toute tentative de débat centré sur les thématiques sociales. Revenons à ce qui a du sens. — Fabien Tarlet (@FTarlet) October 27, 2021

Si on bloquait tous le compte Twitter de CNews ça donnerait quoi ? pic.twitter.com/lemW2haQkC — Naïri Zadourian (@NZadourian) October 26, 2021

Bloquez les cons! Cherchez ceux qui ont suivis le mouvement #JaiBloquéCnews

Vous bloquerez un maximum de trolls en un rien de temps !

Faites vous plaisir, ceux qui adorent faire fermer les comptes de patriotes se dénoncent. 😉 — Folie Douce 🇫🇷 (@the_folie_douce) October 26, 2021

وتأسست قناة سي نيوز نهاية عام 1999 وتطورت لتصبح أحد أبرز القنوات الإخبارية في فرنسا، ويصفها كثيرون أنها أحد الأذرع الإعلامية لليمين المتطرف.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قررت قناة “سي نيوز” تجديد برامجها وتكثيف العاملين فيها من خلال الدفع بإريك زيمّور إلى الواجهة عبر برنامج سياسي يومي مسائي. كما قامت بفتح الأبواب أمام مارين لوبان لعرض أفكارها السياسية وبرامجها الانتخابية قبل ثمانية أشهر من الاستحقاق الانتخابي الذي ستشهده فرنسا في ربيع العام المقبل.