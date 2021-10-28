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سياسة

متهمة بمعاداة المسلمين.. حملة في فرنسا لحظر حسابات قناة “سي نيوز” الإخبارية

قناة "سي نيوز" الإخبارية متهمة بالترويج لأفكار اليمين المتطرف ومعاداة المسلمين في فرنسا (مواقع التواصل)
28/10/2021

أطلق ناشطون ومغردون عبر منصة تويتر في فرنسا حملة من أجل حظر حسابات قناة “سي نيوز” بسبب ما قالوا إنها عنصرية مفرطة تجاه المسلمين والترويج لإيديولوجيا اليمين المتطرف وأبرز وجوهه على غرار الكاتب والمرشح المحتمل لرئاسة إريك زمور.

وعلق مغردون عبر وسم #حظر_سي_نيوز على أن القناة الفرنسية ” تمادت كثيرا في حملتها تجاه المسلمين والجاليات الأجنبية عموما في فرنسا خصوصا القادمين من دول عربية وإفريقية.

وكتبت الناشطة زهرة بيتان أن” حظر قناة لا يمكنه وقف الشرور الكثيرة التي تطال الجاليات المسلمة في فرنسا”. فيما ذهب تغريدات أخرى إلى أن القناة “تحولت إلى قناة دعائية متخصصة في الهجوم على الإسلام والمسلمين تحت يافطة حرية الرأي والتعبير”.

بالمقابل، اعتبرت بعض التغريدات الأخرى أن حظر القناة “يمثل تراجعا عن قيم الجمهورية الفرنسية ذات التوجه العلماني”، وأن القناة “درجت على تناول مجموعة من القضايا الساخنة التي تشغل اهتمام فئة كبيرة من الرأي العام الفرنسي”.

وتأسست قناة سي نيوز نهاية عام 1999 وتطورت لتصبح أحد أبرز القنوات الإخبارية في فرنسا، ويصفها كثيرون أنها أحد الأذرع الإعلامية لليمين المتطرف.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قررت قناة “سي نيوز” تجديد برامجها وتكثيف العاملين فيها من خلال الدفع بإريك زيمّور إلى الواجهة عبر برنامج سياسي يومي مسائي. كما قامت بفتح الأبواب أمام مارين لوبان لعرض أفكارها السياسية وبرامجها الانتخابية قبل ثمانية أشهر من الاستحقاق الانتخابي الذي ستشهده فرنسا في ربيع العام المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + مواقع فرنسية

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