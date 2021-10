سياسي بريطاني مسلم: حزب العمال رفض منحي منصبا سياسيا بسب آرائي ضد إسرائيل (فيديو)

قال سياسي بريطاني مسلم إن حزب العمال الذي ينتمي له رفض منحه منصبا سياسيا بسبب منشور على حسابه على فيسبوك دعا فيه لمقاطعة إسرائيل.

وقال “ميزانور رحمان” إنه سعى أن يكون مستشارًا سياسيًا لفرع حزب العمال المعارض في شرق لندن إلا أنه قوبل بالرفض بسبب دعمه لفلسطين، على حد قوله.

وينحدر رحمان من أصول إيرانية، كما أنه واحد من الوجوه السياسية المسلمة الأكثر نشاطا في حزب العمال البريطاني المُعارض.

وقال رحمان في مقابلة مع مراسل التلفزيون الإيراني الناطق بالإنجليزية “المقابلة الشخصية كانت على ما يرام، ولكن بعد ذلك وصلتني رسالة بريدية تقول إني مرفوض بسبب منشور شخصي سبق أن نشرته على موقع فيسبوك “عبرت فيه عن رفضي لسياسة القتل التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين خاصة الأطفال.

ويظهر في الفيديو منشور رحمان الذي يحتوي على صورة مُعلّق عليها بـ”إسرائيل تقتل طفلًا فلسطينيا كل 60 ساعة.. قاطعوا إسرائيل”.

وأضاف رحمان “عندما تقصيت أكثر عن سبب الرفض، قيل لي إن رئيسة الحزب في شرق لندن كتبت في تقريرها “أن لديه وجهات نظر متطرفة، كما أنه ينشر الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وختم رحمان حديثه قائلًا “أعتقد أنها استخدمت هذه المصطلحات لأني اشتراكي وفي نفس الوقت مسلم، لا أعتقد أنها كانت لتستخدم هذا الوصف مع عضو آخر غير مسلم في حزب العمال”.

