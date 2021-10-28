تركيا وأمريكا يبحثان الخلاف في ملف طائرات “إف 35”.. ولقاء مرتقب بين أردوغان وبايدن

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إنها عقدت اجتماعا مع نظيرتها الأمريكية لحل الخلاف في ملف طائرات إف 35.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة بحث حل الخلاف في ملف طائرات إف 35 ومناقشة القضايا المالية، وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات.

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2021

يشار إلى أن واشنطن لم تسلم تركيا مقاتلات إف 35 رغم دفع ثمنها بذريعة تزود أنقرة بمنظومة إس 400 الروسية للدفاع الجوي وذلك بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت.

كان وفد من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) قد أجرى أمس الأربعاء مباحثات في أنقرة لمناقشة الخلافات الناشئة عن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة إف 35. جاء ذلك وفق بيان صادر عن المتحدث باسم البنتاغون أنطون ت. سميلروث.

وبحسب البيان فإن الوفد كان برئاسة المدير الرئيسي لسياسة أوربا وحلف الناتو بالبنتاغون، اندريه ل. وينترنيتس، ومديرة التخطيط والبرامج والتحليل بقسم المشتريات والتزويد في وزارة الدفاع ميليسا بنكرت.

وأوضح سميلروث أن الوفد أجرى مباحثات لحل الخلافات بهدف معالجة المسائل العالقة الناجمة عن إبعاد تركيا عن برنامج طائرات إف 35 والذي تم الانتهاء منه في 23 سبتمبر/ أيلول.

وأشار سميلروث إلى مشاركة مسؤولين من وزارة الدفاع التركية في المباحثات مبينًا أن المناقشات كانت مثمرة وأن الوفدين يخططان للقاء مرة أخرى في واشنطن في الأشهر المقبلة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو (رويترز)

لقاء مرتقب

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أنه سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن في مدينة غلاسكو الاسكتلندية على هامش الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بين 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أردوغان عن اللقاء المرتقب “بالطبع سيكون ملف طائرات إف 35 البند الأهم لدينا في هذا الاجتماع، فهناك دفعة سددناها قدرها مليار و400 مليون دولار في إطار برنامج الإنتاج”.

وكان الرئيس التركي قد قال مطلع الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف 16 المقاتلة مقابل دفعة مقدمة سددتها للحصول على طائرات إف 35.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن تركيا قدمت طلبًا للولايات المتحدة لشراء 40 طائرة مقاتلة إف 16 ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية.

وشهد التحالف القائم منذ عقود بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي توترًا شديدًا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب خلافات بشأن سياسة كل منهما تجاه سوريا وشراء أنقرة لمنظومة إس 400 الصاروخية الروسية والتوتر في شرق البحر المتوسط.