“هذه مجرد بداية”.. “هاكرز” ينشرون تفاصيل شخصية لمئات العسكريين الإسرائيليين

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء أن مجموعة من قراصنة الإنترنت (هاكرز) يعتقد أنها إيرانية نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي.

والمجموعة التي تطلق على نفسها (Moses Staff) كانت قد نشرت يوم الإثنين صورًا شخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع تهديد بأنه تحت المراقبة، كما سبق أن اخترقت شركات خاصة في إسرائيل ونشرت بيانات المئات من عملائها، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

ونشرت المجموعة ذاتها الثلاثاء على موقعها بـ (الشبكة المظلمة Darknet) وعلى إحدى مجموعات تلغرام ملفات تحتوي على التفاصيل الكاملة لوحدة قتالية بالجيش الإسرائيلي بما في ذلك أسماء الجنود ورتبهم وتدريباتهم.

[ALERT] Moses Staff gang has announced "Ministry Of Defense (Israel)" on the victim list. pic.twitter.com/edVGjKp1eM — DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence (@darktracer_int) October 25, 2021

وتحتوي بعض الملفات على قائمة كاملة بالجنود الاحتياط في الوحدات العسكرية، وهي تتضمن أسماء الجنود ورتبهم وأرقام هواتفهم الشخصية، بحسب المصدر ذاته.

وجاء نشر البيانات مرفقًا برسالة جاء فيها “سنواصل القتال حتى كشف جرائمكم وسنتعقبكم من حيث لا تدرون. هذه مجرد بداية”.

وكتبت Moses Staff لدى نشرها صورًا شخصية لغانتس “نحن نعلم جميع قراراتك وفي النهاية سوف نستهدف المكان الذي لا تتوقعه”.

وأضافت مجموعة الهاكرز “لدينا وثائق سرية تخص وزارة الدفاع وبيني غانتس، لدينا أخبار وتقارير وخرائط عملياتية ومعلومات عن إمكانات الوحدات والقوات ورسائل، سننشر هذه المعلومات لإبلاغ العالم كله بجرائمك”، وفق يديعوت أحرونوت.

وسبق أن نشر المهاجمون كميات كبيرة من البيانات قالوا إنهم حصلوا عليها لدى اختراقهم البريد الإسرائيلي، تتضمن تفاصيل شخصية لآلاف العملاء بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية نشر الهاكرز مؤخرًا أيضًا بيانات أخرى بعد اختراقهم شركات إسرائيلية، بينها شركة الإلكترونيات (Gidel) والشركة المصنعة للبطاريات العسكرية (Epsilor) وشركة أمن المعلومات والحاسوب (Dosik Technologies).

وتصاعدت حدة الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وإسرائيل مؤخرًا. وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت السلطات الإيرانية وقوع هجوم سيبراني أصاب أنظمة محطات الوقود في الأسواق المحلية، ما أحدث خللًا في المعلومات المتوفرة بمبيعات الوقود المدعوم للمستهلكين.​​​​​​​