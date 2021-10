“هذه مجرد بداية”.. “هاكرز” ينشرون تفاصيل شخصية لمئات العسكريين الإسرائيليين

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء أن مجموعة من قراصنة الإنترنت (هاكرز) يعتقد أنها إيرانية نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي.

والمجموعة التي تطلق على نفسها (Moses Staff) كانت قد نشرت يوم الإثنين صورًا شخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع تهديد بأنه تحت المراقبة، كما سبق أن اخترقت شركات خاصة في إسرائيل ونشرت بيانات المئات من عملائها، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

ونشرت المجموعة ذاتها الثلاثاء على موقعها بـ (الشبكة المظلمة Darknet) وعلى إحدى مجموعات تلغرام ملفات تحتوي على التفاصيل الكاملة لوحدة قتالية بالجيش الإسرائيلي بما في ذلك أسماء الجنود ورتبهم وتدريباتهم.

[ALERT] Moses Staff gang has announced "Ministry Of Defense (Israel)" on the victim list. pic.twitter.com/edVGjKp1eM

وتحتوي بعض الملفات على قائمة كاملة بالجنود الاحتياط في الوحدات العسكرية، وهي تتضمن أسماء الجنود ورتبهم وأرقام هواتفهم الشخصية، بحسب المصدر ذاته.

وجاء نشر البيانات مرفقًا برسالة جاء فيها “سنواصل القتال حتى كشف جرائمكم وسنتعقبكم من حيث لا تدرون. هذه مجرد بداية”.

وكتبت Moses Staff لدى نشرها صورًا شخصية لغانتس “نحن نعلم جميع قراراتك وفي النهاية سوف نستهدف المكان الذي لا تتوقعه”.

وأضافت مجموعة الهاكرز “لدينا وثائق سرية تخص وزارة الدفاع وبيني غانتس، لدينا أخبار وتقارير وخرائط عملياتية ومعلومات عن إمكانات الوحدات والقوات ورسائل، سننشر هذه المعلومات لإبلاغ العالم كله بجرائمك”، وفق يديعوت أحرونوت.

#POC from the #Israel Ministry of Defense has now been published on the website and channel.#Irael_MOD#MosesStaff pic.twitter.com/IhmDHZCTHq

— Moses Staff (@moses_staff_se) October 26, 2021