ناشطون يوثقون مشاهد مروعة لقتل الأطفال بالقصف الروسي شمالي إدلب (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مؤلمة من ريف إدلب اليوم الأربعاء، بعد قصف الطيران الروسي لمنطقة ترمانين شمالي سوريا.

مشاهد قاسية ومؤثرة .. "محاولاتهم لم تنجح لإسعافه" بكاء طفلة سورية مصابة على أخيها بعد مقتله عقب قصف روسي على مخيم للنازحين ببلدة ترمانين بريف #إدلب بـ #سوريا pic.twitter.com/U79WbbTH5c — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2021

وأثار مقطع مؤثر لأم تودع طفلها الذي قُتل في القصف تعاطفا كبيرا. وأبت أم عبدو أن ترخي جثة طفلها في إحدى ممرات المستشفى حيث فارق الحياة.

كان صوت نواح الأم ودموعها موجعا وهي تخبئ ابنها في حضنها وتعاتبه “ليش رحت”.

"يا إمي، يا روحي، ليش رحت!" .. أم سورية تودع ابنها بعد قصف روسي على مخيم للنازحين في بلدة ترمانين بريف #إدلب في #سوريا pic.twitter.com/DqTE8wTjaf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2021

حاول الطاقم الطبي جعل أم عبدو تُفلت الطفل لكنها تشبثت بجثته وهي تعبر عن حرقتها لفراقه.

وقال المغرد رامي محمد إن الأم فقدت زوجها ومنزلها في قصف سابق وهي الآن تفقد ابنها أيضا متسائلا عن سبب غفلة العالم عن الإنسانية.

this mother lost her husband and home had to flee and live in an IDP camp for widows and orphans and now she lost her child.

humanity, WORLD, where are you?! wake up!#Idlib #Syria #سوريا #ادلب #ترمانين pic.twitter.com/q3ur0kHEnt — Rami Muhammad (@RamiMu7ammad) October 27, 2021

واستهدف الطيران الحربي الروسي اليوم مخيم الخير للنازحين في بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي وجبال صلوة وقاح شمالي سوريا.

وقال ناشطون إن المخيم خاص بالأرامل والأيتام، ونقلت الصور ومقاطع الفيديو من هناك مشاهد مروعة.

وخلف القصف دمارا داخل المخيم إلى جانب حالة الهلع لدى الأطفال والكبار الذين سارعوا إلى إخلاء المخيم.

horrible video:

A child was killed and 7 wounded as the Syrian regime and #Russia bombed a camp for the displaced in the city of Termanin in #Idlib countryside hours ago

According to activists, #Krasnopol laser shells were used.

pic.twitter.com/hfn8IJwju0 — Shilan Chikh Mousa (@SChikhmousa) October 27, 2021

وتناقل الناشطون صورا مفجعة لأطفال قتلوا في القصف معتبرين أن إزهاق أرواح الأطفال هو أشنع الجرائم.