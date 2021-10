ناشطون يوثقون مشاهد مروعة لقتل الأطفال بالقصف الروسي شمالي إدلب (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مؤلمة من ريف إدلب اليوم الأربعاء، بعد قصف الطيران الروسي لمنطقة ترمانين شمالي سوريا.

وأثار مقطع مؤثر لأم تودع طفلها الذي قُتل في القصف تعاطفا كبيرا. وأبت أم عبدو أن ترخي جثة طفلها في إحدى ممرات المستشفى حيث فارق الحياة.

كان صوت نواح الأم ودموعها موجعا وهي تخبئ ابنها في حضنها وتعاتبه “ليش رحت”.

حاول الطاقم الطبي جعل أم عبدو تُفلت الطفل لكنها تشبثت بجثته وهي تعبر عن حرقتها لفراقه.

وقال المغرد رامي محمد إن الأم فقدت زوجها ومنزلها في قصف سابق وهي الآن تفقد ابنها أيضا متسائلا عن سبب غفلة العالم عن الإنسانية.

this mother lost her husband and home had to flee and live in an IDP camp for widows and orphans and now she lost her child.

humanity, WORLD, where are you?! wake up!#Idlib #Syria #سوريا #ادلب #ترمانين pic.twitter.com/q3ur0kHEnt

— Rami Muhammad (@RamiMu7ammad) October 27, 2021