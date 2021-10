وزير الداخلية الفرنسي يتفاخر بإغلاق “عدد قياسي” من الجمعيات الإسلامية

تفاخر وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان بأنه أصدر قرارا غلق أكثر من 13 جمعية إسلامية في فرنسا منذ عام 2017، متباهيا بأن ذلك يعادل ثلاث أضعاف العدد الذي أُغلق من طرف الحكومات السابقة.

وقال دارمانان خلال مؤتمر صحفي إنه سيقترح أيضا حل 7 جمعيات أخرى بتهمة نشر “الإيديولوجية الإسلامية”، زيادة على دار النشر الخاصة بالكتب الدينية “نوى” و”التنسيقية ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية” اللتين صدر قرارا بحلهما الأسبوع الماضي بدعوى الترويج لـمضمون “خطاب جهادي”.

13 associations diffusant l’idéologie islamiste ont été dissoutes depuis 2017, soit trois fois plus que les gouvernements précédents. Ces dernières semaines, la maison d’édition NAWA et la « coordination contre le racisme et l’islamophobie » ont ainsi été dissoutes. pic.twitter.com/VnrbVg6wJ2

