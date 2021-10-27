الاحتلال يواصل تجريف المقبرة اليوسفية وقاضي قضاة فلسطين يحذر من انفجار الأوضاع (فيديو)

حذر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من تداعيات استمرار الجريمة التي تنفذها جرافات الاحتلال بحق المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة.

وقال الهباش في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن استمرار هذه الجريمة قد يقلب الأمور ويزيد التوتر ويمكن أن يقود إلى إشعال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بشكل لا يتوقعه أحد.

شاهد| مصادر محلية: جرافات الاحتلال تواصل تهويد المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي. pic.twitter.com/bt0RgFFgwj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 27, 2021

وأضاف أن ما يجري في المقبرة اليوسفية تصعيد خطير ضد الأحياء والأموات في مدينة القدس المحتلة، وأنه جزء من مخطط التهويد الذي تنفذه دولة الاحتلال لإزالة أي معالم أثرية أو تاريخية تؤكد إسلامية المدينة المقدسة وعروبتها وخاصة في المنطقة المحيطة بالحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

وطالب الهباش المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإدانة ما يجري في مدينة القدس والذي لم يسلم منه رفات الأموات وقبورهم، مطالبًا الجميع بالوقوف في وجه هذا العدوان المتجدد على المقابر الإسلامية في القدس والذي طال حتى الآن المقبرة اليوسفية ومقبرة باب الرحمة.

"علاء يمّا، اتركوني أموت عنده"…

والدة المقدسي المرحوم علاء نبابتة تتشبث بقبره وترفض مغادرته، وقوات الاحتلال تبعدها عنه بالقوة تمهيدا لتجريف ما حوله.#المقبرة_اليوسفية pic.twitter.com/t3TI96TaGL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 26, 2021

وأشار قاضي القضاة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس هو عدوان على كل المسلمين حول العالم، مطالبًا منظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الفوري في المنظمات الدولية لوقف هذا العدوان، مشيراً ان دولة الاحتلال تسير بمخطط شيطاني في مدينة القدس تسعى من خلاله إلى إشعال فتيل الحرب الدينية التي ستأكل الأخضر واليابس ولن يسلم من نارها أحد ولن تكون دولة الاحتلال بمنأى عن تداعياتها.

تهويد

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أعمال التهويد والتجريف في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة قوله إن “بلدية الاحتلال بالقدس أغلقت المدخل المؤدي إلى صرح الشهداء في المقبرة اليوسفية بصفائح حديدية، وأحكمت إغلاقه من الجهة الغربية”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال بدأت بتسييج المنطقة المحيطة بصرح الشهداء، ونشرت قوات خاصة على الأسوار، ومنعت المواطنين والصحفيين من الدخول”.

رئيس لجنة المقابر في القدس مصطفى أبو زهرة يتحدث للقسطل عن تفاصيل انتهاكات واعتداءات الاحتلال في المقبرة اليوسفية لليوم الثالث على التوالي#مقبرة_اليوسفية pic.twitter.com/oEJPPjgJVt — 𓂆🇵🇸OsEel EiD (@EidOseel) October 27, 2021

وأوضح أبو زهرة أن “بلدية الاحتلال تحاول التسريع بتهويد المقبرة وطمسها، قبل انعقاد جلسة محكمة الاحتلال الأسبوع المقبل لكسب القضية”.

وأشارت الوكالة إلى أن “طواقم بلدية الاحتلال واصلت أعمال التجريف والقمع بعد أن طمست أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، ودمرت ونبشت عددا منها الأسبوع المنصرم”.

وتنبع أهمية الموقع الجغرافي للمقبرة بقربها من سور القدس وباب الأسباط الذي يعد أهم مداخل البلدة القديمة، إضافة لأنها تضم قبور جنود أردنيين وضريح الجندي المجهول.

كيف لصمتنا أن يدوم وحرمة أمواتنا تنتهك ؟!#المقبرة_اليوسفية pic.twitter.com/Fbem8Pc9yY — ᔕᗩᒪᗰᗩ 🇵🇸 (@SalmaPal48) October 27, 2021

يذكر أن بلدية الاحتلال تنفذ أعمال حفر وتجريف بالمقبرة منذ عدة سنوات، وفي عام 2014 منعت الدفن في جزئها الشمالي، وأقدمت على إزالة 20 قبرا تضم رفات جنود أردنيين استشهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تحويل هذه القطعة إلى حديقة توراتية كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة، وتنظيم مسار للمستوطنين والسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري وأثناء عمليات حفر قامت بها طواقم بلدية الاحتلال ظهرت رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى المسلمين، وبعد أن هب المقدسيون لرفض هذه الأعمال أغلقت شرطة الاحتلال المكان.

عدوان صارخ

من جانبها قالت وزارة شؤون القدس إن تجريف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمقبرة اليوسفية وتغيير أسماء الشوارع في القدس عدوان على تاريخ وثقافة وهوية المدينة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذا الاعتداء الصارخ والخطير على حرمة القبور بالمقبرة اليوسفية، الذي لا تقره شريعة أو دين، ينم عن عدم احترام لحرمة الموتى في القبور ولمشاعر المسلمين، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية العدوانية على كل ما هو فلسطيني وعربي في المدينة.

"إنت ما تجي هان، مش أنا"#شاهد| كيف ردت المقدسية نفيسة خويص على جنديين منعاها من دخول المقبرة اليوسفية واستهزءا بها. pic.twitter.com/MhhNr4i2OE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 27, 2021

وشددت على أن العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، مطالبون بإعلاء الصوت لوقف نبش قبور الموتى والاعتداء السافر على المقبرة.

وقالت “في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال من عمليات الهدم لمنازل الأحياء فإنها تلاحق الأموات في قبورهم بنبشها وتجريفها ومحاولة إخفاء معالمها”.

وأضافت “تصادر سلطات الاحتلال الأرض لإقامة المستوطنات في الوقت الذي تجرف فيه القبور لإقامة ما تسميه الحدائق التوراتية”.

واستنكرت وزارة شؤون القدس اعتداء سلطات الاحتلال على المواطنين الذين هبوا للدفاع عن حرمة موتاهم في القبور.

وقالت “نجدد الدعوة للمجتمع الدولي للتحرك سريعا عبر توفير الحماية للمواطنين كخطوة أولى لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده واشتد ظلمه”.

قبـــور المسلمين في اليوسفية تُنبش من جديد! رغم ظهور عظام الموتى المرة الماضية…الاحتلال يواصل في هذه الأثناء نبش المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/2YxyRnIRGr — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) October 25, 2021

كما أدانت وزارة شؤون القدس، إقدام سلطات الاحتلال على تغيير أسماء عدد من الشوارع في مدينة القدس، خاصة البلدة القديمة.

وقالت “تمعن سلطات الاحتلال في كل ما من شأنه تغيير معالم المدينة العربية والفلسطينية عبر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تهويد المدينة”.

وأضافت “نطالب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” للتدخل من أجل وقف هذا العبث الإسرائيلي بثقافة وتاريخ المدينة”.

حرب مفتوحة

وتابعت الوزارة “ما يجري هو بمثابة حرب مفتوحة على كل ما هو فلسطيني وعربي بالمدينة يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها سلب وسرقة تاريخ المدينة وسكانها واستبدالها بأسماء مزورة لا تمت للتاريخ أو المكان بصلة”.

وشددت وزارة شؤون القدس على أن “شارع الواد سيبقى شارع الواد وباب العامود سيبقى باب العامود والمقبرة اليوسفية ستبقى المقبرة اليوسفية رغم عمليات السرقة والتزوير التي تجري على مرأى ومسمع العالم أجمع”.

وقالت “تستمر الحرب الثقافية من خلال منع الأنشطة الثقافية التي ينظمها الفلسطينيون في مدينتهم المحتلة والتي كان آخرها منع نادي سلوان الرياضي من إقامة احتفال ترفيهي للأطفال”.

وأضافت وزارة شؤون القدس “ستتحطم كل مخططات الأسرلة والتهويد على صخرة صمود المواطنين المقدسيين الذين أثبتوا بالأفعال أنهم أوفياء لمدينتهم”.