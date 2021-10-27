“الله معنا”.. طفل سوري يصف رعب قصف الطيران الروسي ريف إدلب (فيديو)

“الله معنا ما بنخاف” بهذه الكلمات حاول طفل سوري من مخيم الخير بالقرب من ترمانين بريف إدلب إثبات أنه ليس خائفا من قصف الطيران الحربي الروسي للمنطقة لكن دموعه كانت تقول غير ذلك.

ونقل الناشط والصحفي السوري أحمد رحال عبر مقطع فيديو على تويتر الرعب والخوف الذي عاشه الأطفال في مخيم الخير شمالي سوريا اليوم بعد القصف.

عقب القصف المدفعي وفقدهم لصديقهم..

حواري مع أطفال أيتام أثناء خوفهم وبكائهم بالتزامن مع هدير طائرات الاحتلال الروسي في الأجواء بعد استهداف ميليشيا روسيا وإيران لمخيمهم بالقذائف والذي أدى لاستشهاد طفل وإصابة آخرين بينهم نساء…@pressrahhal pic.twitter.com/BFxRu35uev — أحمد رحال (@pressrahhal) October 27, 2021

وأظهرت اللقطات المصورة التي نشرها رحال طفلين يختبئان وأحدهما في حالة انهيار من البكاء.

وحكى الطفل للناشط السوري كيف قُتل صديقه معبّرا عن حزنه عليه وعلى صديقه الآخر المصاب.

استرجع الطفل السوري خلال أحداث اليوم ذكرى أخويه المستشهدين، مصرا على أنه ليس خائفا من القصف.

واستهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأربعاء مخيما للنازحين في بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي وجبال صلوة وقاح شمالي سوريا.

وقال الصحفي إن المخيم خاص بالأرامل والأيتام، ونقل عبر عدسته بقعة من الدماء قال إنها لامرأة كانت تعد وجبة الغذاء لأطفالها.

وخلف القصف دمارا داخل المخيم إلى جانب حالة الهلع لدى الأطفال والكبار الذين سارعوا إلى إخلاء المخيم.