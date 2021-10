السودان.. حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يهاتفه ويرحب بإطلاق سراحه

أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء أمس الثلاثاء إعادته وقرينته لمقر إقامتهما بالخرطوم تحت حراسة مشددة مع بقاء وزراء وقادة سياسيين قيد الاعتقال.

جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك نشر عبر صفحته الموثقة بفيسبوك بعد وقت قصير من إعلان وسائل إعلام محلية، عودته إلى منزله بالخرطوم مع انتشار عسكري كثيف حوله لحمايته.

وأفاد المكتب في البيان ذاته بأنه تمت مساء الثلاثاء إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة، من دون تقديم تفاصيل عن حالته أو وضعه منذ اعتقاله.

وأضاف “يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن عددًا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”.

من جانبها ذكرت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى حمدوك في وقت متأخر أمس الثلاثاء ورحب بإطلاق سراحه.

وقالت الوزارة في بيان إن بلينكن عاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين.

Glad to have spoken to @SudanPMHamdok upon his release about the Sudanese people’s fight for democracy and the need to return to civilian leadership.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 27, 2021