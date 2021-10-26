مطالبات بإطلاق سراح معتقلي الرأي في مصر بعد إلغاء حالة الطوارئ

طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وتحويل القضايا المنظورة في محاكم أمن الدولة طواريء إلى محكمة الجنح لإثبات جدية رفع حالة الطواريء.

واعتبر ناشطون أن قرار رفع حالة الطواريئ لن ينعكس على أرض الواقع إلا بإبطال بعض القرارات التي اتخذت خلال فترة تطبيقه لاسيما المرتبطة بالمعتقلين.

وقال الممثل المصري عمرو واكد على تويتر إنه “لا قيمة لإلغاء العمل بقانون الطواريء إذا لم يتم الإفراج عن جميع سجناء الرأي”.

لا قيمة لالغاء العمل بقانون الطوارئ اذا لم يتم الافراج عن جميع سجناء الرأي. — Amr Waked (@amrwaked) October 26, 2021

وطالب كل من الحقوقي جمال عيد والصحافية رشا عزب بالإفرج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا في مصر.

وقال عيد على تويتر “الإفراج عن سجناء الرأي.الإفراج عن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي. لا بديل ولا إجراءات شكلية. استراتيجية حقوق الإنسان كاذبة. مجلس حقوق الإنسان أكذوبة”.

وأضاف “إلغاء حالة الطواريء دون الإفراج عن سجناء الرأي = جري في المكان”.

الخلاصة ، إلغاء حالة الطوارئ دون الافراج عن سجناء الرأي = جري في المكانhttps://t.co/4RVCw6d24J — Gamal Eid (@gamaleid) October 26, 2021

طلعوا المحبوسين والمظلومين يلعبوا فى واحة الأمان لو سمحت — رشا عزب (@RashaPress) October 25, 2021

بدورها، أوضحت امرأة تدعى نادية نصير على تويتر أن الإلغاء الفعلي لحالة الطواريء في مصر لن يحدث “إلا بعد تحويل جميع القضايا الخاصة بالمعتقلين من طواريء أمن الدول العليا (إلى محكمة الجنح)”، مشيرة إلى عدم إمكانية استفادة أي معتقل سياسي سابق من هذا التغير باعتبار أن “القانون لا يطبق بأثر رجعي”.

وأضافت “مفيش أي معتقل سياسي هيستفاد منه (قرار رفع حالة الطواريء)”.

بيد أن نبرة تفاؤلية طغت على مواقف بعض المنظمات الحقوقية بينها (العفو الدولية) التي حثت النظام المصري على الإفراج عن المحكوم عليهم بقرارات من محكمة أمن الدولة طواريء وإعادة محاكمة بعضهم.

وقالت في بيان “نرحب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تمديد حالة الطواريء المعلنة منذ 2017 وندعوه لإطلاق سراح الأشخاص الذين حُكم عليهم أو مَن هم قيد المحاكمة أمام محاكم أمن دولة طوارئ بسبب ممارستهم لحقوقهم وإعادة محاكمة أولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام”.

#مصر: نرحب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي @AlsisiOfficial بعدم تمديد #حالة_الطوارئ المعلنة منذ 2017، وندعوه لإطلاق سراح الأشخاص الذين حُكم عليهم أو مَن هم قيد المحاكمة أمام محاكم أمن دولة طوارئ بسبب ممارستهم لحقوقهم، وإعادة محاكمة أولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام. pic.twitter.com/UWEYzuf7JR — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 26, 2021

وتسائل الصحفي المصري جلال جادو عن جدية قرار السيسي برفع حالة الطواريء .

وكتب على تويتر “بعد إلغاء حالة الطواريء..هل يتم إطلاق سراح آلاف المعتقلين لتتنفس مصر مكتومة الأنفاس منذ أكثر من سبع سنوات أم هو إلغاء إعلامي وحسب لمخاطبة الخارج؟”.

بعد إلغاء حالة الطواريء .. هل يتم إطلاق سراح ألاف المعتقلين لتتنفس مصر مكتومة الأنفاس منذ أكثر من سبع سنوات .. أم هو إلغاء إعلامي وحسب لمخاطبة الخارج؟ — galal gado (@galal_gado) October 25, 2021

والإثنين، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”، معلنا رفع حالة الطوارئ.

وفرضت مصر حالة الطوارئ في أبريل/ نيسان 2017 ودأبت على تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين في مخالفة صريحة لأحكام الدستور، تحت مزاعم الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها الدولة المصرية.

وفي 10 أبريل نيسان، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ”مواجهة أخطار الإرهاب”، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد وأوقعا 45 قتيلا على الأقل،وتبناهما تنظيم (داعش) الإرهابي آنذاك،.

ومنذ ذلك الحين تُمدد حالة الطوارئ بشكل دوري من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع مجلس الوزراء.

ويمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة في مصر حيث يخوّلهما اتخاذ إجراءات استثنائية.

وتتضمن هذه التدابير فرض قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، إضافة إلى إحالة المتّهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومراقبة كافة أنواع الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحرّرات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها مع إمكانية ضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها فضلاا عن تمكين الجيش من فرض الأمن.

بيصى يلغى حالة الطوارىء ؟؟؟؟

؟؟؟ ربنا يستر ؟؟

مع إننا اتعودنا على الظلم ,,

أكيد محضر لنا بلوة ؟؟ — جمال العشرى (@gamalashery21) October 25, 2021

بيقولك إلغاء حالة الطواريء !؟

آااه لو أن للنوايا رائحة او صوت او لون 😉 — Amany Alsaeed أماني السعيد (@AmanyAlsaeed) October 25, 2021