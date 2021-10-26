Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة

تونس.. احتجاز وزير سابق و7 مسؤولين بتهمة “فساد مالي”

المحكمة احتفظت بسمير الطيب الذي شغل منصب وزير فلاحة في حكومة يوسف الشاهد
26/10/2021-|آخر تحديث: 26/10/202107:54 PM (مكة المكرمة)

قررت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، احتجاز وزير فلاحة سابق و7 مسؤولين بالوزارة ذاتها على ذمة التحقيق بشبهة “فساد مالي إداري”.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرّسمية في تونس.

وقال بيان المحكمة إن “النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص في قضايا الفساد المالي والإداري)، تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية”.

كما لفت إلى أن “القضيّة تأتي على خلفية طلب عروض تتعلق بمعدات إعلامية، لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار (283 ألف دولار)”.

وفيما لم يذكر بيان المحكمة هوية الوزير السابق، إلا أن إعلاما محليا نقل أخبارا مفادها أن المحكمة احتفظت بسمير الطيب الذي شغل المنصب في حكومة يوسف الشاهد (2016-2020).

وتعاني تونس، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

وكشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة (خدمات زغبي للأبحاث) أن 81% من التونسيين عبروا عن قلقهم بشأن مستقبل الديمقراطية في بلدهم، عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، قيس سعيد.

وأظهر الاستطلاع أن 51% من التونسيين يرفضون ما يعتبرونه “انقلابا على الدستور” إثر القرارات الرئاسية المذكورة.

ورأى 24% فقط من المستطلعةِ آراؤهم أنهم الآن أفضل حالا مما كانوا عليه قبل خمس سنوات، بينما عبر معظمهم عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

نور الدين الطبوبي

اشترط وضوح الأهداف والآليات.. الاتحاد التونسي للشغل يعلن موقفه من المشاركة في “الحوار الوطني”

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، إنه “منحاز” للحوار الوطني مع الشباب، الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد إطلاقه، “بشرط وضوح الأهداف والآليات المرتقب اعتمادها ضمن مقاربة توافقية وتشاركية”.

Published On 23/10/2021
المزيد من سياسة

مكتب حمدوك: لن تنطلي على السودانيين دعاوى “رأس الانقلاب”

مطالبات بإطلاق سراح معتقلي الرأي في مصر بعد إلغاء حالة الطوارئ

البرهان: حمدوك في بيتي والحكومة المقبلة لن تشمل أي قوى سياسية (فيديو)

الاحتلال يواصل تجريف مقابر إسلامية بالقدس ويهدم محال تجارية غرب رام الله (فيديو)

الأكثر قراءة

“أيام غوانتانامو”.. جندي أمريكي مسلم يروي قصة تحوله من سجّان إلى سجين في المعتقل سيئ السمعة (فيديو)

شاهد: مؤيد للبرهان ينفعل على الهواء لدى سؤاله عن مكان حمدوك

ارتفاع الضحايا.. السودانيون يواصلون الاحتجاج ضد قرارات البرهان وتصاعد دعوات العصيان المدني (فيديو)

“لن أسمح لهم ولو على جثتي”.. أم فلسطينية تمنع جرافات الاحتلال من اقتلاع قبر ابنها (فيديو)