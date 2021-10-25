وزارة الإعلام: موظفو المركزي السوداني يضربون عن العمل “رفضا لتحرك المكون العسكري”

قالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على فيسبوك، اليوم الاثنين، إن موظفي البنك المركزي سيدخلون في إضراب عن العمل وعصيان مدنى “رفضا للانقلاب العسكري”.

وذكرت الوزارة في منشور سابق إن العاملين “بالوزارات ومؤسسات الخدمة المدنية الإتحادية والولائية، يعلنون دخولهم في إضراب عن العمل وعصيان مدني شامل ومفتوح رفضاً للانقلاب العسكري إلى حين تسليم السلطة للمدنيين”.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق الإثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.

كما أعلن البرهان، في بيان متلفز، تعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وإعفاء كافة الولاة وتعليق عمل لجنة تفكيك النظام.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل “حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في يوليو/ تموز 2023”.

وذكر البرهان أن القرارات جاءت “استجابة لنداء الشعب”، مؤكدا أن القوات المسلحة “ستمضي قدمًا في الانتقال الديمقراطي إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة”.

وخرج آلاف السودانيين في الشوارع احتجاجا على ما قالوا إنه “انقلاب عسكري” رافقه اعتقالات طالت رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك وأعضاء المكون المدني للائتلاف الحاكم من قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأعلنت مصادر طبية مقتل 3 وإصابة العشرات جراء إطلاق النار على المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.

ومنذ أسابيع، تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في سبتمبر/أيلول الماضي.