جنود يعتدون بالضرب المبرح على متظاهرين سودانيين في العاصمة الخرطوم (فيديو)

وثقت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، سقوط عدة مصابين بسبب الاعتداء عليهم من قبل قوات عسكرية في شارع المطار بالعاصمة الخرطوم.

وأصيب هؤلاء الأشخاص خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لما أسموه “انقلابا عسكريا” شهده السودان صباح اليوم.

ونشر الناشط السوداني عثمان صالح مقاطع مصورة على تويتر وفيسبوك تظهر تلك الاعتداءات وتضمنت صورا لمصابين يفترشون رصيف شارع المطار.

وأظهرت إحدى مقاطعه المصورة اعتداء قوات عسكرية بوضوح على امرأة كانت ضمن المتظاهرين.

اصابات ثوار شارع المطار 😪✊✌ pic.twitter.com/QscLcNAMU6 — Osman Salih (@0smanSalih) October 25, 2021

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد.

وخرج آلاف السودانيين منذ الصباح في الشوارع تنديدا بما اعتبروه “انقلابا عسكريا”.

وأعلنت لجنة أطباء السودان إصابة 12 شخصا في إطلاق النار على المتظاهرين في محيط القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم حتى ظهر اليوم.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان منذ 21 من أغسطس آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.