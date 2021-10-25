سودانيون يتظاهرون أمام سفارة بلادهم في لندن رفضا لإجراءات البرهان (فيديو)

تظاهر العشرات من السودانيين أمام مقر سفارة بلادهم في العاصمة البريطانية “لندن” رفضا للإجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وندد المتظاهرون بقرارات البرهان، وتعهدوا بمواصلة الثورة إلى أن “يتحرر السودان”.

وأعلن البرهان، في وقت سابق الإثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.

كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، في بيان متلفز، تعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وإعفاء كافة الولاة.

وأضاف أنه سيتم تعليق عمل لجنة تفكيك النظام لمراجعته.

وأشار البرهان إلى أنه سيتم تشكيل “حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في يوليو/ تموز 2023”.

وذكر أن القرارات جاءت “استجابة لنداء الشعب”، مؤكدا أن القوات المسلحة “ستمضي قدمًا في الانتقال الديمقراطي إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة”.