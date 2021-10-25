أبرز ردود الأفعال الدولية على تطورات الأوضاع في السودان

أثارت التطورات التي يشهدها السودان منذ فجر اليوم الإثنين، قلقا ورفضا عالميين بعدما استيقظ العالم على خبر اعتقالات طالت رئيس الحكومة الانتقالية وعددا من الوزراء وقيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير.

الولايات المتحدة

وأعلنت الولايات المتحدة صباح اليوم، رفضها القاطع لما وصفته باستيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان وهددت بقطع المساعدات عنه في حال فرض أي تغييرات بالقوة.

وقال مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في تغريدة نقلها مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية.

وأضاف: هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتا.

وتابع فيلتمان: كما قلنا مرارًا فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأمريكية للخطر.

US gov't condemns Sudan coup. Special Envoy for the Horn of Africa Jeffrey Feltman says move contravenes Constitutional Declaration & democratic aspirations of the Sudanese people. pic.twitter.com/tvwwPYG2sv — The African Voice (@teddyeugene) October 25, 2021

وحثت السفارة الأمريكية في الخرطوم من وصفتهم بالأفراد الذين يعطلون الانتقال الديمقراطي في السودان إلى التراجع والسماح للحكومة التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها.

وقالت في تغريدة عبر تويتر إنها تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد حكومة السودان المدنية.

The U.S. embassy is gravely concerned by reports that the armed forces have taken action against Sudan's civilian government, and condemns actions that are undermining Sudan's democratic transition. (1/2) — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) October 25, 2021

الاتحاد الأوربي

ودعا الاتحاد الأوربي إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب “تجنّب العنف وسفك الدماء” بعد الانقلاب العسكري.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوربية نبيلة مصرالي لصحفيين “يشعر الاتحاد الأوربي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم”.

الاتحاد الأفريقي

وأعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها البالغ إزاء التطور الخطير للوضع في السودان داعية إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين.

وقال رئيس المفوضية موسى فكي محمد في بيان على موقع المفوضية: علمنا بقلق عميق بالتطور الخطير للوضع الحالي في السودان واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين مدنيين آخرين.

ودعا رئيس المفوضية إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري.

الأمم المتحدة

وتحدث رئيس البعثة الأممية لدى السودان فولكر بيرتس في بيان نشره حساب البعثة على تويتر عن انقلاب جار في السودان.

وقال: أنا قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان، مؤكدا أن الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة.

وتابع: أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها.

ألمانيا

وأدانت ألمانيا ما وصفته محاولة الانقلاب في السودان ودعت الجيش لاحترام عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان: التقارير عن محاولة انقلاب أخرى في السودان مقلقة يجب إدانة هذه المحاولة بوضوح، وطالب ماس القوات الأمنية في السودان بالعودة إلى ثكناتها على الفور.

جامعة الدول العربية

وأعربت جامعة الدول العربية أيضًا عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي يشهدها السودان.

وقالت في بيان إن الجامعة العربية تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس (آب) 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020.

فرنسا

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني وأعضاء الحكومة المدنيين.

منظمة التعاون الإسلامي

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي في بيان عن قلقها إزاء تطورات الوضع في السودان ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقات الفترة الانتقالية.

تركيا

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تتابع “بقلق عميق” الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان.

وشهدت الخرطوم فجر اليوم سلسلة اعتقالات مكثفة طالت عددا من الوزراء في الحكومة الحالية وقادة من قوى إعلان الحرية والتغيير (المكون المدني للائتلاف الحاكم).

بينما أعلنت وزارة الإعلام السودانية عبر حسابها على تويتر أن قوة من الجيش السوداني اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد رفضه تأييد ما وصفته بـالانقلاب.

ودعت عدة قوى سياسية سودانية عبر بيانات المواطنين للعصيان المدني والخروج للشوارع احتجاجًا على التحركات الأخيرة.

وأعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.