أبرز ردود الأفعال الدولية على تطورات الأوضاع في السودان

أثارت التطورات التي يشهدها السودان منذ فجر اليوم الإثنين، قلقا ورفضا عالميين بعدما استيقظ العالم على خبر اعتقالات طالت رئيس الحكومة الانتقالية وعددا من الوزراء وقيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأعلنت الولايات المتحدة صباح اليوم، رفضها القاطع لما وصفته باستيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان وهددت بقطع المساعدات عنه في حال فرض أي تغييرات بالقوة.

وقال مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في تغريدة نقلها مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية.

وأضاف: هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتا.

وتابع فيلتمان: كما قلنا مرارًا فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأمريكية للخطر.

US gov't condemns Sudan coup. Special Envoy for the Horn of Africa Jeffrey Feltman says move contravenes Constitutional Declaration & democratic aspirations of the Sudanese people. pic.twitter.com/tvwwPYG2sv

وحثت السفارة الأمريكية في الخرطوم من وصفتهم بالأفراد الذين يعطلون الانتقال الديمقراطي في السودان إلى التراجع والسماح للحكومة التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها.

وقالت في تغريدة عبر تويتر إنها تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد حكومة السودان المدنية.

The U.S. embassy is gravely concerned by reports that the armed forces have taken action against Sudan's civilian government, and condemns actions that are undermining Sudan's democratic transition. (1/2)

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) October 25, 2021