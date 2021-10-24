وزير الري المصري: جاهزون لمفاوضات سد النهضة ونتمنى ألا ينهار (فيديو)

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس السبت، إن بلاده جاهزة للعودة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي متمنيا ألا يحدث له انهيار كما تشير دراسة شارك فيها.

وأوضح عبد العاطي الذي يترأس الفريق الفني المصري بمفاوضات السد في مقابلة مع فضائية خاصة بمصر أن المفاوضات تنجح عندما تكون هناك إرادة متبادلة.

وأضاف أن لدى مصر تلك الإرادة، ولكن لا تتوفر للجانب الإثيوبي وليست لديه قدرة على التوقيع، فكلما نقترب من حل يخرج بأمر جديد يستهلك به الوقت، وهو اتهام تنفيه أديس أبابا، وشدد على أن بلاده لديها الحرية لو لم يتم اتفاق أن تتعامل مع ما يحفظ حقوقها بالوسائل المختلفة القانونية والسياسية، من دون تفاصيل أكثر.

وحول مستقبل المفاوضات الفترة المقبلة قال الوزير المصري “لدينا إرادة سياسية وجاهزون للتفاوض بآليات تشمل مدة تفاوض محددة ومشاركة مراقبين دوليين”.

وتطرق إلى مشاركته في دراسة علمية تتحدث عن احتمالية انهيار السد، قائلا “لم نبلغ الجانب الإثيوبي بها لكنها موجودة ويمكن أن يردوا عليها ويقولوا لن يحدث هبوطا (مستقبلا)”.

وردا على سؤال بشأن تداعيات انهيار السد قال: “سيكون مشكلة كبيرة نتمنى ألا تحدث”.

تحذير من الانهيار

كانت دراسة مصرية قد حذرت من احتمال انهيار سد النهضة بعد أن أظهرت البيانات وجود “هبوط” في جسم السد خاصة الجانب الغربي منه، فيما قالت إثيوبيا إن السد يواجه تهديدات لا تنتهي.

وحللت الدراسة التي أعدها فريق بحثي يضم وزير الري المصري صور أقمار اصطناعية رصدت السد خلال الفترة من 2016 إلى يوليو/تموز الماضي وشملت السد الرئيسي بطول كيلومترين، والسد المساعد بطول 6 كيلومترات.

وأشارت الدراسة إلى أن حجم النشاط الزلزالي أو الفوالق الأرضية تحت السد المساعد عال جدا، إذ رصدت الدراسة حركات أرضية في الموقع حتى قبل وصول المياه إليه والتي ستمثل ضغطا على الطبقات الأرضية.

وفي 1 أكتوبر/ تشرين أول الجاري قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات متلفزة إن هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الأفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ شهور.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.