لمقاومة هجمات من الفضاء.. فرنسا تضع أحدث الأقمار الاصطناعية العسكرية في مداره (فيديو)

وضعت فرنسا مساء أمس السبت قمرا اصطناعيا للاتصالات العسكرية في المدار قدّم على أنه جوهرة تكنولوجّية وإحدى ركائز سيادة البلاد، في إشارة جديدة على انتقال التوترات الجيوسياسية إلى الفضاء.

وانطلق صاروخ (أريان 59) من قاعدة كورو في غويانا حاملا القمر الاصطناعي “آ 4” ضمن برنامج سيراكوز، ومن شأنه السماح للجيوش الفرنسية المنتشرة في كل أنحاء العالم بالتواصل بسرعة عالية وبأمان تام، برا وبحرا وجوا ومن داخل الغواصات. وقد اكتملت المهمة بنجاح بعد 38 دقيقة و41 ثانية من عملية الإطلاق.

وقال الناطق باسم القوات الجوية وقوات الفضاء الفرنسية الكولونيل ستيفان سبيت إن “سيراكيوز آ 4 مصمم لمقاومة الهجمات العسكرية من الأرض والفضاء وكذلك التشويش”. وهو مجهز بوسائل مراقبة لمحيطه القريب ولديه القدرة على التحرك لتجنب هجوم.

الخطر حقيقي

كانت قيادة الفضاء الأمريكية قد اتهمت موسكو في يوليو/ تموز 2020 بأنها “أجرت اختبارا غير مدمر لسلاح مضاد للأقمار الاصطناعية من الفضاء”. وفي عام 2017، حاول “قمر التجسس” الروسي لوش-أوليمب الاقتراب من القمر الاصطناعي العسكري الفرنسي الإيطالي أثينا-فيدوس.

وتبلغ قيمة برنامج سيراكوز نحو 4 مليارات يورو. وسيضاعف هذا الجيل الرابع من الأقمار الاصطناعية سرعة اتصال الجيل الثالث منها 3 مرات.

وقد التزمت المديرية العامة للتسلّح مع مجموعة (تاليس) الفرنسية لصنع الإلكترونيات بتقديم مبلغ 354 مليون يورو ومع شركة “إيرباص” 117 مليونا للجيل الرابع وحده.

وأشار الكولونيل سبيت إلى أن “هناك قانونا شبيها بقوانين الرياضيات للزيادة المنتظمة في أحجام البيانات”، ذاكرا الحاجات التي تولدها أنظمة القيادة وعرض المواقف التكتيكية على الأرض والفيديوهات (الملتقطة على سبيل المثال من طائرات ريبر المسيّرة المنتشرة في منطقة الساحل).

كذلك فإن هذا القمر الاصطناعي محمي من قوة الدفع الكهرومغناطيسي التي قد تنتج عن انفجار نووي، كما أوضح مارك فينو الخبير في انتشار الأسلحة في المركز السياسي للأمن في جنيف.

وعلى المدى الطويل ستكون لدى فرنسا 400 محطة قادرة على الاتصال بالقمر الاصطناعي الجديد من الأرض أو طائرة أو سفينة أو غواصة، وفق المديرية العامة للتسلّح.

مصداقية

لكن الردع النووي الفرنسي يعتمد بشكل كبير على غواصاته كما قال فينو مضيفا “إذا كان الخصم قادرا على تعديل أو قرصنة أو إضرار الاتصالات بالغواصات، ستكون هذه نهاية الردع”.

ويأتي وضع القمر الاصطناعي في المدار وهي عملية يخطط لها منذ فترة طويلة في الوقت المناسب فيما تدفع باريس بمشروعها من أجل السيادة الأوربية في الدفاع. ولا تستطيع فرنسا التي تملك مساحات بحرية لديها سيادة عليها في كل بحار العالم الاستغناء عن قاعدة تكنولوجية قوية.

وقال كزافييه باسكو المتخصص في قضايا الفضاء ومدير مؤسسة البحوث الإستراتيجية “هي تحتاج إلى هذا القطاع لإظهار أن لديها الوسائل لتحقيق طموحاتها”. وتابع “هذا الأمر يعطي مصداقية لكل أدواتها العسكرية فضلا عن قدرتها الصناعية”.

وبعد أسابيع قليلة من الإذلال الذي تعرّضت له فرنسا بعدما ألغت أستراليا عقدا ضخما للاستحواذ على غواصات فرنسية لصالح غواصات أمريكية، ما زاد من هشاشة القوة الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن القمر الاصطناعي الجديد يعيد إعطاء بعض الفخر لباريس.

وأوضح باسكو “من الناحية السياسية هذا برهان على أن فرنسا قوة متوسطة ربما لكن نطاق عملها يبقى عالميا”.

ومن خلال استثماراتها السنوية البالغة ملياري يورو في مجال الفضاء العسكري والمدني، تبقى فرنسا بعيدة عن الدول التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى: 50 مليارا للولايات المتحدة و10 مليارات للصين و4 مليارات لروسيا، وفقا لأرقام العام 2020 الصادرة عن الحكومة الفرنسية.

لكن القمر الاصطناعي “آ 4” يسمح لفرنسا بالبقاء ضمن الدول الرائدة في مجال الفضاء ويؤكد أن باريس تشارك بقوة في سباق التسلح.