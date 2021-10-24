ردا على اقتحام قوات إسرائيلية لسجن عوفر.. حركة الجهاد تدعو للاشتباك مع الاحتلال نصرة للأسرى

قالت هيئة فلسطينية، اليوم الأحد، إن “قوات القمع” التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت أحد أقسام سجن “عوفر” وسط الضفة الغربية المحتلة، وأجرت عمليات تفتيش داخله، وسط حالة من التوتر تسوده.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان بأن “قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت صباح الأحد، قسم (21) في سجن عوفر، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه”.

وأضاف البيان أن “مواجهة جرت بين أحد الأسرى وسجان (لم تذكر هويته)، وعلى خلفية ذلك تواصل إدارة السجن تهديدها بإعادة اقتحام القسم وعزل الأسير والتنكيل به”.

وأشار إلى أن “الأسرى بدورهم رفضوا التهديد بإعادة الاقتحام، وتم إغلاق السجن بالكامل، كما أرجعوا وجبات الطعام كخطوة احتجاجية، ولاتزال حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى”.

يواجه الأسرى الفلسطينيون في سجن “عوفر” عمليات اقتحام متكررة، منذ مطلع هذا العام (2021)، تنفذها وحدات القمع الإسرائيلية “بهدف التنكيل بالأسرى، وإبقائهم في حالة عدم استقرار، وفرض مزيد من السيطرة عليهم”، وفق البيان.

وأكد نادي الأسير في بيانه، بأن الأسير راتب حريبات من بلدة دورا جنوبي الخليل (جنوب)، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ15 على التوالي إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأوضح، أن حريبات (معتقل منذ 2002 ومحكوم لمدة 22 عاما) يقبع في زنازين سجن “مجدو” الإسرائيلي، وأن إدارة السجن فرضت جملة من العقوبات بحقّه منها حرمان من الزيارة، و”الكانتينا” (متجر السجن).

في السياق، دعت حركة “الجهاد الإسلامي”، الفلسطينيين إلى “الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي” نصرة للأسرى الـ6 المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا للاعتقال الإداري.

وقال طارق عز الدين، المتحدث باسم “الجهاد الإسلامي”، في بيان “ندعو جماهير شعبنا إلى المشاركة في فعاليات إسناد المعتقلين المضربين، والتوجه إلى نقاط الاشتباك مع الاحتلال نصرة لأبنائنا وإخواننا الذين يواجهون بجوعهم وعطشهم إرهاب الاحتلال”.

وأضاف أن “الوضع الصحي للمعتقلين الإداريين الستة المضربين عن الطعام بالغ الخطورة”.

ويواصل 6 أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، “وسط مخاوف من تعرضهم للوفاة، بعد أن وصلوا لمرحلة الخطر الشديد” بحسب بيان سابق لنادي الأسير.

والأسرى الستة هم “كايد الفسفوس المضرب منذ 102يوم، ومقداد القواسمة المضرب منذ 95 يوما، وعلاء الأعرج المضرب منذ 78 يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ 69 يوما، وشادي أبو عكر المضرب منذ 61 يوما، وعيّاد الهريميّ المضرب منذ 32 يوما”.

والاعتقال الإداري هو أمر حبس لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، بدون محاكمة، ويعتمد على “ملف سري” تقدمه المخابرات الإسرائيلية، ويتم تجديده مرات متتالية.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا نحو 520 معتقلا، من بين نحو 4600 أسير