إسرائيل تطرح مناقصات لوحدات استيطانية جديدة وفلسطين تعده “تجاوزا”

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار أدانته فلسطين واعتبرته “تجاوزا للخطوط الحمراء”.

وقال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين “كما وعدنا نفي، تعزيز وتوسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) هو أمر ضروري ومهم للغاية في رؤية المشروع الصهيوني”، بحسب ما نقله موقع (واللا) العبري.

وأضاف “بعد فترة طويلة من الجمود في البناء في يهودا والسامرة، أرحب بتسويق أكثر من 1000 وحدة سكنية”.

وتابع إلكين “سأستمر في تعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة”.

ووفق المصدر ذاته، سيتم بناء 729 في مستوطنة “آريئيل” المقامة على أراضي فلسطينية في محافظة سلفيت شمال الضفة و346 في “بيت إيل” (وسط الضفة) و102 في “إلكانا” (شمال غرب) و96 في “جيفع بنيامين” (شمال شرق القدس) و57 في مستوطنة “عمانوئيل” (شمال) و22 في “كارني شومرون” (شمال) ووحدة استيطانية في “بيتار عيليت” (جنوب القدس).

ولم يذكر مكتب الوزير الإسرائيلي ما إذا كانت هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ضمن نحو 3100 وحدة، قالت صحيفة (جروزاليم بوست) الإسرائيلية، أول من أمس الجمعة، إن المجلس الأعلى للتخطيط -التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية- سيلتئم الأربعاء المقبل من أجل المصادقة عليها من عدمه.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “المناقصات التي طرحتها إسرائيل، اليوم الأحد، لبناء نحو 1355 وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة”.

وأدانت كذلك عزم إسرائيل المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة.

واعتبرت طرح هذه المناقصات أنها “إمعان إسرائيلي رسمي في تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واستخفاف سافر بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان”.

وحمل البيان “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج قرارها الاستيطاني هذا، بصفته تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء، وامتداداً للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة”.

وهذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على توسيع المستوطنات بالضفة منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن لمهامه مطلع العام الجاري.

وتشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.