محكمة كندية تغرم مذيعا 500 ألف دولار بعد إهانته محاميا مسلما

اتهمت محكمة كندية مذيعا كنديا بالعنصرية والإسلاموفوبيا، وأقرت بمعاقبته بغرامة مالية كبيرة تعتبر ثالث أكبر غرامة في تاريخ أحكام القضاء الكندي، وذلك عقب التشهير بالمحامي الكندي المسلم وليد سليمان.

وقال سليمان عبر حسابه على تويتر “لقد ربحت قضية التشهير ضد دانيال بوردمان. إنه يوم عظيم لأي كندي يقدر الحقيقة لا المعلومات المضللة. ويوم جيد للمسلمين الكنديين الذين تعرضوا للتشهير أو ضحايا الكراهية عبر الإنترنت”.

I won my defamation case against Daniel Bordman! It’s a good day for any Canadian who values truth over misinformation. And a good day for Muslim-Canadians who have been defamed or victims of online hate. — Walied Soliman (@waliedesq) October 22, 2021

وتعود حيثيات هذه القضية إلى شهر فبراير/شباط من العام 2020 عندما رفع سليمان دعوى قضائية ضد دانيال بوردمان يتهمه فيها بالتشهير من خلال برامجه الإذاعية التي تضمنت إشارات متعددة لارتباط وليد سليمان بجماعة الاخوان المسلمين واتهامه بالتعاطف مع الإرهاب.

وأصدر القاضي بيريل من محكمة العدل العليا حكما مستعجلاً بغرامة قدرها 500 ألف دولار بسبب الحلقات الإذاعية التي شُهر فيها بمحام كندي مسلم بارز ومساهم في الشؤون المدنية”.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحكم واعتبروه انتصارا حقيقيا للعدالة الكندية واستقلالها، والتفاتة عملية لرد الاعتبار للجالية المسلمة في كندا التي تواجه منذ سنوات حالات متكررة للإسلاموفوبيا.

وذهبت بعض التغريدات إلى أن الحكم القضائي مهم ليس فقط لسليمان، الذي تعرض للهجوم بشكل متكرر، ولكن أيضًا لمجموعة السوابق القضائية المتزايدة التي تفرض عقوبات قاسية على التشهير المنشور على وسائل الإعلام الكندية ومنصات التواصل الاجتماعي.

Well done Walied ! Not everyone has the privilege or wherewithal to go the distance against hatemongers — thank you for standing up — for all of us. — Amira Elghawaby (@AmiraElghawaby) October 23, 2021

I followed that guy on Facebook for a little while and I knew this would eventually happen. Congratulations to you sir! I'll raise a glass in your honor tonight. — Mr.Whisky™🎃👻🥃🇨🇦🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@realalanwhite) October 22, 2021

Just read through the court file. So sorry you and your family had to go through this all and happy to see the positive outcome! Thanks for your persistence in fighting Islamophobia, it’s refreshing & inspiring-Congratulations! — Tabassum Wyne (@TabassumWyne) October 23, 2021

يذكر أن الإسلاموفوبيا في كندا أصبحت ظاهرة متكررة خلال السنوات العشر الأخيرة، كان آخرها مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وإصابة طفل دهسا بشاحنة، في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية يوم الأحد 6 من يونيو/حزيران الماضي .

وعلى إثرها تجددت الوقفات الاحتجاجية في أنحاء الولايات الكندية للمطالبة باتخاذ إجراءات عملية تحد من جرائم الكراهية ضد المسلمين، حيث تجمع الآلاف في عدة مدن للتنديد بظاهرة الإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام والمسلمين في الغرب.

وجاء هذا التحرك بمبادرة دعت إليها الجمعية الإسلامية الكندية (MAC)، بالتعاون مع أكثر من 100 مؤسسة إسلامية ومن منظمات المجتمع المدني، وتم تنفيذه في 11 مدينة، ومنها أوتاوا ومونتريال وتورونتو وفانكوفر، وكذلك كالغاري وإدمنتون وكتشنر، إضافة إلى لندن- أونتاريو التي شهدت الجريمة.