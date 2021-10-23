صحف أمريكية تنشر وثائق مسربة جديدة تزيد من أزمة فيسبوك.. إليك التفاصيل

نشرت صحف أمريكية وثائق داخلية لشركة فيسبوك مسربة كشفت عن دور فيسبوك في الاستقطاب الحاد في الحياة السياسية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوثائق، التي سربتها فرانسيس هاوغن الموظفة السابقة في فيسبوك، أن الشركة كانت على علم بانتشار كم هائل من المعلومات المضللة المرتبطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، التي نشرت عددا من الوثائق مع صحيفة (واشنطن بوست) وقناة (ان بي سي)، أن محللا أبلغ زملاءه في الشركة بعد أيام من الانتخابات، أن 10% من المحتويات السياسية التي شاهدها المستخدمون الأمريكيون على المنصة كانت رسائل تؤكد أن الانتخابات مزورة.

These documents, many of which are being reported for the first time, show the degree to which Facebook knew of extremist movements and groups on its site that were trying to polarize American voters before and after the election. Read more: https://t.co/KYc3c8uq9V — The New York Times (@nytimes) October 22, 2021

وأضافت أن هذه الشائعة، التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترمب ولم يقدم أي دليل لإثباتها، غذت غضب عدد كبير من المحافظين والمؤمنين بنظرية المؤامرة.

وبلغت ذروة الغضب مع أعمال الشغب التي ارتكبت أثناء الهجوم على الكونغرس، في السادس من يناير/كانون الثاني، أثناء المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، وهو ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص خلال الهجوم أو بعد وقت قليل منه.

في أعقاب ذلك، حظرت شركتا فيسبوك وتويتر ومنصات أخرى حسابات ترمب والحركات المتطرفة الضالعة في أعمال الشغب.

وبحسب المعلومات الجديدة التي كُشفت الجمعة، فإن موظفين في المجموعة يعتبرون أنه كان بإمكانها استباق المشكلة.

وتحدثت تقارير وسائل الإعلام عن حساب باسم (كارول سميث)، كان يدعي أنه يعود “لأم محافظة من كارولاينا الشمالية”، لكن الحقيقة أن الحساب كان زائفا أنشأه باحث تقاضى أجرا من فيسبوك مقابل دراسة دور المنصة في استقطاب مستخدمين.

وبحسب هذا الباحث، تعرض الحساب (كارول سميث) اعتبارا من صيف 2019، إلى “سيل من المحتويات المتطرفة والمؤيدة لنظرية المؤامرة والصادمة” بسبب خوارزميات موقع فيسبوك.

كما كشفت صحيفة (واشنطن بوست) عن ظهور موظف سابق في فيسبوك أدلى بأقواله أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واتهم فيسبوك بتفضيل الأرباح على المسائل الإنسانية.

وكان الموظف عضوا في فريق السلامة المدنية للشركة.

This story is based on those documents, as well on others independently obtained by The Washington Post, and on interviews with current and former Facebook employees. The documents include outraged posts on Workplace, an internal message system. https://t.co/FuMhqBTOWs — The Washington Post (@washingtonpost) October 23, 2021

وفي إحدى الوثائق، يتحدث الموظف السابق بشكل خاص عن تصريحات أُدلي بها عام 2017، عندما كانت الشركة تقرر ما هي الطريقة الأفضل لإدارة الجدل المرتبط بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016 من خلال منصتها.

وقال تاكر باوندز، عضو في فريق الاتصال لشركة فيسبوك آنذاك، “سيكون ذلك حدثا عابرا. سيعترض مسؤولون. وفي غضون بضعة أسابيع، سينتقلون إلى موضوع آخر. في الانتظار، نطبع أوراقا نقدية في الطابق السفلي وكل شيء يجري على ما يرام”.

وبحسب واشنطن بوست، أكد الموظف أن قادة فيسبوك يقوضون بشكل منتظم جهود مكافحة المعلومات المضللة وخطابات الكراهية خوفا من إثارة غضب دونالد ترمب وحلفائه، وكي لا يخاطرون بخسارة اهتمام مستخدمين أساسيين لتحقيق الأرباح الضخمة.

وذكر أن الشركة سمحت لعدة حسابات نشرت المعلومات المضللة بالاستمرار بدلا من تقييدها وذلك خوفا من ردود الفعل السياسية.

وبحسب واشنطن بوست، أكد الموظف أن قادة فيسبوك يقوضون بشكل منتظم جهود مكافحة المعلومات المضللة وخطابات الكراهية خوفا من إثارة غضب دونالد ترمب وحلفائه، وكي لا يخاطرون بخسارة اهتمام مستخدمين أساسيين لتحقيق الأرباح الضخمة.

دفاع

وفي مواجهة موجة الانتقادات، ذكرت فيسبوك في بيان باستثماراتها الكبيرة لجعل منصاتها مساحة آمنة ودعم الآلية الديمقراطية.

وقالت إن “هذا الأمر يشكل سابقة خطيرة لتعليق قصة كاملة على مصدر واحد يقدم مجموعة واسعة من الادعاءات دون أي إثبات واضح”.

بدوره، قال نائب رئيس المجموعة المسؤول عن السلامة المدنية غي روسن إن “مسؤولية التمرد تقع على عاتق الذين خالفوا القانون والذين حرضوهم على ذلك”.

فرانسيس هاوغن الموظفة السابقة في فيسبوك خلال شهادتها أمام الكونغرس الأمريكي (رويترز)

وسلمت فرانسيس هاوغن الموظفة السابقة في فيسبوك آلاف الوثائق الداخلية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وجددت الموظفة، مطلع شهر أكتوبر الجاري، التأكيد أمام أعضاء في مجلس الشيوخ أن مسؤولي الشركة وعلى رأسهم مارك زوكربيرغ، “يفضلون الربح المادي على سلامة” مستخدميها.

وسربت هاوغن في وقت سابق دراسات تُظهر أن فيسبوك على دراية بالمشاكل النفسية التي تعاني منها المراهقات اللواتي يتعرضن لكم هائل من المحتويات عن حياة وأجساد مستخدمات مؤثرات على تطبيق (انستغرام) تبدو “مثالية”.

وقالت تقارير إن تحالفا من عشر مؤسسات صحفية، بينها شبكة (سي إن إن) الأمريكية وصحيفة (لوموند) الفرنسية تستعد لنشر تقارير تتناول ما جاء في الوثائق المسربة.