Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

صحف أمريكية تنشر وثائق مسربة جديدة تزيد من أزمة فيسبوك.. إليك التفاصيل

فيسبوك مارك زوكربيرغ
رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ خلال شهادة سابقة أمام مجلس النواب الأمريكي (رويترز)
23/10/2021

نشرت صحف أمريكية وثائق داخلية لشركة فيسبوك مسربة كشفت عن دور فيسبوك في الاستقطاب الحاد في الحياة السياسية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوثائق، التي سربتها فرانسيس هاوغن الموظفة السابقة في فيسبوك، أن الشركة كانت على علم بانتشار كم هائل من المعلومات المضللة المرتبطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، التي نشرت عددا من الوثائق مع صحيفة (واشنطن بوست) وقناة (ان بي سي)، أن محللا أبلغ زملاءه في الشركة بعد أيام من الانتخابات، أن 10% من المحتويات السياسية التي شاهدها المستخدمون الأمريكيون على المنصة كانت رسائل تؤكد أن الانتخابات مزورة.

وأضافت أن هذه الشائعة، التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترمب ولم يقدم أي دليل لإثباتها، غذت غضب عدد كبير من المحافظين والمؤمنين بنظرية المؤامرة.

وبلغت ذروة الغضب مع أعمال الشغب التي ارتكبت أثناء الهجوم على الكونغرس، في السادس من يناير/كانون الثاني، أثناء المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، وهو ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص خلال الهجوم أو بعد وقت قليل منه.

في أعقاب ذلك، حظرت شركتا فيسبوك وتويتر ومنصات أخرى حسابات ترمب والحركات المتطرفة الضالعة في أعمال الشغب.

وبحسب المعلومات الجديدة التي كُشفت الجمعة، فإن موظفين في المجموعة يعتبرون أنه كان بإمكانها استباق المشكلة.

وتحدثت تقارير وسائل الإعلام عن حساب باسم (كارول سميث)، كان يدعي أنه يعود “لأم محافظة من كارولاينا الشمالية”، لكن الحقيقة أن الحساب كان زائفا أنشأه باحث تقاضى أجرا من فيسبوك مقابل دراسة دور المنصة في استقطاب مستخدمين.

وبحسب هذا الباحث، تعرض الحساب (كارول سميث) اعتبارا من صيف 2019، إلى “سيل من المحتويات المتطرفة والمؤيدة لنظرية المؤامرة والصادمة” بسبب خوارزميات موقع فيسبوك.

كما كشفت صحيفة (واشنطن بوست) عن ظهور موظف سابق في فيسبوك أدلى بأقواله أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واتهم فيسبوك بتفضيل الأرباح على المسائل الإنسانية.

وكان الموظف عضوا في فريق السلامة المدنية للشركة.

وفي إحدى الوثائق، يتحدث الموظف السابق بشكل خاص عن تصريحات أُدلي بها عام 2017، عندما كانت الشركة تقرر ما هي الطريقة الأفضل لإدارة الجدل المرتبط بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016 من خلال منصتها.

وقال تاكر باوندز، عضو في فريق الاتصال لشركة فيسبوك آنذاك، “سيكون ذلك حدثا عابرا. سيعترض مسؤولون. وفي غضون بضعة أسابيع، سينتقلون إلى موضوع آخر. في الانتظار، نطبع أوراقا نقدية في الطابق السفلي وكل شيء يجري على ما يرام”.

وبحسب واشنطن بوست، أكد الموظف أن قادة فيسبوك يقوضون بشكل منتظم جهود مكافحة المعلومات المضللة وخطابات الكراهية خوفا من إثارة غضب دونالد ترمب وحلفائه، وكي لا يخاطرون بخسارة اهتمام مستخدمين أساسيين لتحقيق الأرباح الضخمة.

وذكر أن الشركة سمحت لعدة حسابات نشرت المعلومات المضللة بالاستمرار بدلا من تقييدها وذلك خوفا من ردود الفعل السياسية.

وبحسب واشنطن بوست، أكد الموظف أن قادة فيسبوك يقوضون بشكل منتظم جهود مكافحة المعلومات المضللة وخطابات الكراهية خوفا من إثارة غضب دونالد ترمب وحلفائه، وكي لا يخاطرون بخسارة اهتمام مستخدمين أساسيين لتحقيق الأرباح الضخمة.

دفاع

وفي مواجهة موجة الانتقادات، ذكرت فيسبوك في بيان باستثماراتها الكبيرة لجعل منصاتها مساحة آمنة ودعم الآلية الديمقراطية.

وقالت إن “هذا الأمر يشكل سابقة خطيرة لتعليق قصة كاملة على مصدر واحد يقدم مجموعة واسعة من الادعاءات دون أي إثبات واضح”.

بدوره، قال نائب رئيس المجموعة المسؤول عن السلامة المدنية غي روسن إن “مسؤولية التمرد تقع على عاتق الذين خالفوا القانون والذين حرضوهم على ذلك”.

فرانسيس هاوغن الموظفة السابقة في فيسبوكفرانسيس هاوغن الموظفة السابقة في فيسبوك خلال شهادتها أمام الكونغرس الأمريكي (رويترز)

وسلمت فرانسيس هاوغن الموظفة السابقة في فيسبوك آلاف الوثائق الداخلية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وجددت الموظفة، مطلع شهر أكتوبر الجاري، التأكيد أمام أعضاء في مجلس الشيوخ أن مسؤولي الشركة وعلى رأسهم مارك زوكربيرغ، “يفضلون الربح المادي على سلامة” مستخدميها.

وسربت هاوغن في وقت سابق دراسات تُظهر أن فيسبوك على دراية بالمشاكل النفسية التي تعاني منها المراهقات اللواتي يتعرضن لكم هائل من المحتويات عن حياة وأجساد مستخدمات مؤثرات على تطبيق (انستغرام) تبدو “مثالية”.

وقالت تقارير إن تحالفا من عشر مؤسسات صحفية، بينها شبكة (سي إن إن) الأمريكية وصحيفة (لوموند) الفرنسية تستعد لنشر تقارير تتناول ما جاء في الوثائق المسربة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

لوموند الفرنسية تكشف تفاصيل خنق إسرائيل للمجتمع المدني الفلسطيني وحرمانه من التمويل الأوربي

ياسر عرمان: حكومة حمدوك باقية.. لن نقبل بالإملاءات وسنواصل الصمود حتى النهاية (فيديو)

محكمة كندية تغرم مذيعا 500 ألف دولار بعد إهانته محاميا مسلما

المحامي الكندي المسلم وليد سليمان

اشترط وضوح الأهداف والآليات.. الاتحاد التونسي للشغل يعلن موقفة من المشاركة في “الحوار الوطني”

نور الدين الطبوبي
الأكثر قراءة

مقدمة “عنصرية” لإعلامية مصرية في لقائها مع أبطال فيلم “ريش” تثير غضبا واسعا (فيديو)

بريطانيا.. آباء مسلمون ينظمون مظاهرة رفضا لمناهج الثقافة الجنسية في المدارس (فيديو)

أولياء أمور يتظاهرون رفضا لمنهج الثقافة الجنسية في بريطانيا

الأردن.. مصرع 3 أشخاص في حريق بمطعم في عمان (صور)

أردوغان: السفراء الذين دعوا للإفراج عن كافالا سيتم إعلانهم “غير مرغوب فيهم”

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان