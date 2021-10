صحف أمريكية تنشر وثائق مسربة جديدة تزيد من أزمة فيسبوك.. إليك التفاصيل

نشرت صحف أمريكية وثائق داخلية لشركة فيسبوك مسربة كشفت عن دور فيسبوك في الاستقطاب الحاد في الحياة السياسية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوثائق، التي سربتها فرانسيس هاوغن الموظفة السابقة في فيسبوك، أن الشركة كانت على علم بانتشار كم هائل من المعلومات المضللة المرتبطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، التي نشرت عددا من الوثائق مع صحيفة (واشنطن بوست) وقناة (ان بي سي)، أن محللا أبلغ زملاءه في الشركة بعد أيام من الانتخابات، أن 10% من المحتويات السياسية التي شاهدها المستخدمون الأمريكيون على المنصة كانت رسائل تؤكد أن الانتخابات مزورة.

These documents, many of which are being reported for the first time, show the degree to which Facebook knew of extremist movements and groups on its site that were trying to polarize American voters before and after the election. Read more: https://t.co/KYc3c8uq9V

