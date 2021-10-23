Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|سوريا

فشل أحدث جولة مناقشات لوضع دستور جديد لسوريا.. إليك التفاصيل

سوريا اللجنة الدستورية
أعلنت الأمم المتحدة فشل الجولة السادسة من المفاوضات (تويتر)
22/10/2021-|آخر تحديث: 23/10/202112:30 AM (مكة المكرمة)

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الجمعة، انتهاء الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف “دون تحقيق تقدم”.

وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف إن “الجولة اختتمت بخيبة أمل كبرى، فهي لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة بين الأطراف السورية”.

ووصف بيدرسون الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية السورية بأنها “محبطة للغاية” ولم تصل إلى تفاهم لصياغة مسودة دستور جديد أو الاتفاق على موعد الجولة القادمة لاجتماعات اللجنة المفوضة لصياغة دستور يقود إلى إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وهذه هي الجلسة السادسة التي تعقدها الهيئة منذ إنشائها عام 2019، وافتتحت أعمال الجلسة السادسة، الإثنين الماضي.

والتقى الرئيسان المشاركان للجنة، ممثل النظام أحمد الكزبري وممثل المعارضة هادي البحرة، للمرة الأولى في جنيف الأحد الماضي.

وأوضح المبعوث الأممي غير بيدرسون أن الأطراف قدمت هذا الأسبوع مسودات نصوص دستورية، وفق توزيع موضوعي محدد مسبقا.

وكان من المفترض أن تتفق الأطراف، الجمعة، على قواسم مشتركة أو على الأقل على نقاط الخلاف، لكنها لم تنجح في ذلك، وقد قدمت المعارضة مقترحا مكتوبا، بينما لم يقدم وفد النظام شيئا، بحسب بيدرسون.

بدوره قال الرئيس المشارك عن المعارضة السورية هادي البحرة إن “النظام لم يقدم أي ورقة للتوافق على مبادئ دستورية في اليوم الختامي لاجتماعات اللجنة الدستورية”.

وأوضح أنه تم “طرح 4 مبادئ (قدمها النظام والمعارضة والمجتمع المدني) وتمت مناقشتها”، مشيرا إلى أنه تم تخصيص يوم الجمعة لبحث تلك النقاط.

وذكر البحرة أنه “كان يفترض على ممثلي الأطراف تقديم أوراق تفاهم أو التوصل لتوافقات حول ما طرح من أوراق بعد المناقشات”.

وأضاف أنه تم أخذ “نصوص من الأوراق التي قدمتها الأطراف وتضمنت الاقتراحات التوافقية، لكن ممثل حكومة النظام لم يقدم أي ورقة للتوافق عليها، وأصر على أنه لا يرى أي حرف أو نقطة في الأوراق للتوافق”.

وقال إن موقف وفد النظام “جاء على الرغم أننا وضعنا من ضمن الأوراق التي أعددناها، بعض المقترحات التي وضعوها بأوراقهم، واعتقدنا أنه يمكن البناء عليها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

تعرف عليه بين جثث الضحايا.. مشهد مؤثر لأب سوري بعد مقتل طفله في مجزرة أريحا (فيديو)

قيادات سياسية سودانية: الشارع يعيش انقساما حادا والحل بيد حمدوك (فيديو)

حملة إسرائيلية ضد “نتفليكس” بسبب عرضها أفلاما تتبنى الرواية الفلسطينية

يمثل خطرا على الديمقراطية.. وزيرة العمل الفرنسية تهاجم مرشح محتمل للرئاسة يعادي الإسلام (فيديو)

الأكثر قراءة

مقدمة “عنصرية” لإعلامية مصرية في لقائها مع أبطال فيلم “ريش” تثير غضبا واسعا (فيديو)

بعد عشر سنوات على مقتله.. صحفي فرنسي يكشف اللحظات الأخيرة من حياة القذافي

جندي يتصدى بمفرده لعملية سطو مسلح على متجر (فيديو)

بعد ضجة “سمكري البني آدمين”.. مع الحكيم يحدد الحالات التي تتطلب علاج العظام يدويا (فيديو)