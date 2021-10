تعرف عليه بين جثث الضحايا.. مشهد مؤثر لأب سوري بعد مقتل طفله في مجزرة أريحا (فيديو)

دخل أب سوري -حالة حزن هيستيرية ممزوجة بالحسرة- بعدما تعرف على جثة طفله داخل أحد المستشفيات التي استقبلت ضحايا مجزرة مدينة أريحا بريف إدلب شمال غربي سوريا.

ووثق فيديو مؤثر تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار “أب سوري” بعدما رأى جثة ابنه الطفل داخل كيس بلاستيكي للموتى وهو الذي ودعه لآخر مرة عندما كان ذاهبا إلى مدرسته صباح الأربعاء الماضي.

A horrific massacre in the city of Ariha, south of the city of Idlib, northwest Syria, which killed 12 people, including four children, a woman,

Ariha 20-10-2021 pic.twitter.com/NG6w1iO37c

