تعرف عليه بين جثث الضحايا.. مشهد مؤثر لأب سوري بعد مقتل طفله في مجزرة أريحا (فيديو)

دخل أب سوري -حالة حزن هيستيرية ممزوجة بالحسرة- بعدما تعرف على جثة طفله داخل أحد المستشفيات التي استقبلت ضحايا مجزرة مدينة أريحا بريف إدلب شمال غربي سوريا.

ووثق فيديو مؤثر تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار “أب سوري” بعدما رأى جثة ابنه الطفل داخل كيس بلاستيكي للموتى وهو الذي ودعه لآخر مرة عندما كان ذاهبا إلى مدرسته صباح الأربعاء الماضي.

A horrific massacre in the city of Ariha, south of the city of Idlib, northwest Syria, which killed 12 people, including four children, a woman,

Ariha 20-10-2021 pic.twitter.com/NG6w1iO37c — Ali Haj Suleiman (@AliHajSuleiman) October 22, 2021

والأربعاء الماضي، نفذت قوات النظام السوري بالتعاون مع مجموعات مسلحة تابعة لإيران قصف مدفعي على منطقة مكتظة بالسكان في مدينة أريحا خلال ساعات الصباح الباكر.

وأسفر القصف المدفعي الذي وقع بالتزامن مع توجه الكثير من الأطفال إلى مدارسهم عن مقتل 10 مدنيين تأكد وجود 4 أطفال بينهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان إن “أربعة تلاميذ ومدرس كانوا في طريقهم إلى المدرسة، صباح الأربعاء، من بين القتلى جراء القصف على شمال غرب سوريا”.

وأضاف البيان أن الأطفال هم “ثلاثة صبية وفتاة”.

وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن عن مقتل 11 شخصا بينهم امرأة وأطفال وإصابة 20 آخرين جراء القصف الذي تعرضت له أريحا.

هذه أرض الشام

هذه سوريا

هذه أريحا أب يودع أبنه قتل في مجزرة أريحا وهو ذاهب للمدرسة حسبنا الله ونعم الوكيل

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/hUcaf2kMim — ناصر الدين – من إدلب (@mvcftu7) October 22, 2021

خرجوا صباحا سعداء بعام دراسي جديد، تودعهم أم حنون بقبلة زرعتها على وجنتهم، و أب يدخل إلى قلبه وقلوبهم السرور ببضع ليرات يشتروا بها ما يسعدهم في مدرستهم!

#مجزرة_أريحا#ثورة_الكرامة " دم الشهيد أمانة "#صوت_الحرية pic.twitter.com/UTGJqm5wIP — الساروتي حي في قلوبنا 💔 (@0MdDp) October 21, 2021