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سياسة|سوريا

تعرف عليه بين جثث الضحايا.. مشهد مؤثر لأب سوري بعد مقتل طفله في مجزرة أريحا (فيديو)

قصف مدفعي لقوات النظام السوري على مدينة أريحا بريف إدلب يخلف 10 قتلى بينهم 4 أطفال (الأناضول)
22/10/2021

دخل أب سوري -حالة حزن هيستيرية ممزوجة بالحسرة- بعدما تعرف على جثة طفله داخل أحد المستشفيات التي استقبلت ضحايا مجزرة مدينة أريحا بريف إدلب شمال غربي سوريا.

ووثق فيديو مؤثر تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار “أب سوري” بعدما رأى جثة ابنه الطفل داخل كيس بلاستيكي للموتى وهو الذي ودعه لآخر مرة عندما كان ذاهبا إلى مدرسته صباح الأربعاء الماضي.

والأربعاء الماضي، نفذت قوات النظام السوري بالتعاون مع مجموعات مسلحة تابعة لإيران قصف مدفعي على منطقة مكتظة بالسكان في مدينة أريحا خلال ساعات الصباح الباكر.

وأسفر القصف المدفعي الذي وقع بالتزامن مع توجه الكثير من الأطفال إلى مدارسهم عن مقتل 10 مدنيين تأكد وجود 4 أطفال بينهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان إن “أربعة تلاميذ ومدرس كانوا في طريقهم إلى المدرسة، صباح الأربعاء، من بين القتلى جراء القصف على شمال غرب سوريا”.

وأضاف البيان أن الأطفال هم “ثلاثة صبية وفتاة”.

وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن عن مقتل 11 شخصا بينهم امرأة وأطفال وإصابة 20 آخرين جراء القصف الذي تعرضت له أريحا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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