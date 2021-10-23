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السودان.. محتجون يقتحمون مقر وكالة الأنباء الرسمية (فيديو)

23/10/2021

قال مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم، اليوم الأحد، إن محتجين اقتحموا مقر وكالة الأنباء السودانية لمنع عقد مؤتمر لمجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وأعلن مدير وكالة الأنباء السودانية في بث مباشر على الهواء إلغاء المؤتمر الصحفي لمجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بعد اقتحام المحتجين لمقر الوكالة.

وقال مدير وكالة الأنباء السودانية، إنه تم الاعتداء على حراسات وكالة الأنباء السودانية من قبل محتجين من دون وقوع إصابات.

وقال مدير الوكالة الرسمية إن اتصل بالشرطة ومكتب وزير الداخلية وأبلغتهما باقتحام الوكالة ولم تصل.

وتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية في السودان، مع قرب تسلم المدنيين رئاسة المجلس الانتقالي الدورية في نوفمبر المقبل، وسط انتقادات بين الجانبين.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.

المصدر : الجزيرة مباشر

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