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سياسة|اليمن

الحكومة اليمنية تحذر من “مأساة إنسانية وشيكة” في مأرب وشبوة

البنك الدولي: 70% من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة (رويترز)
23/10/2021-|آخر تحديث: 23/10/202110:44 AM (مكة المكرمة)

حذرت الحكومة اليمنية من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد النزوح بمحافظتي مأرب، وشبوة، الناجمة عن التصعيد العسكري من جماعة الحوثي.

جاء ذلك حسب تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

وقال الإرياني: نحذر من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد موجة النزوح الثانية والثالثة لآلاف الأسر النازحة في مديريات جنوب محافظة مأرب (رحبة، الجوبة، حريب) وغرب محافظة شبوة (بيحان، عين، عسيلان) بسبب استمرار تصعيد مليشيا الحوثي وقصفها التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمختلف أنواع الأسلحة.

وأفاد الإرياني بنزوح نحو أكثر من 20 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي في تلك المناطق.

ودعا المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية بمأرب وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة جراء ارتفاع حركة النزوح.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف تصعيدها العسكري واستهدافها الممنهج للأعيان المدنية الذي يدفع ثمنه المدنيين الأبرياء.

كان البنك الدولي قد حذر في أغسطس/ آب الماضي من أن نحو 70% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات خلّف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليًا.

وأكد التقرير الدولي أن الصراع دمر الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ 2015، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر.

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي كثف الحوثيون هجماتهم على مأرب للسيطرة على أهم معاقل الحكومة، والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، وتضم ثروات من النفط والغاز، ومحطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.

ومنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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