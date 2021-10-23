الحكومة اليمنية تحذر من “مأساة إنسانية وشيكة” في مأرب وشبوة

حذرت الحكومة اليمنية من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد النزوح بمحافظتي مأرب، وشبوة، الناجمة عن التصعيد العسكري من جماعة الحوثي.

جاء ذلك حسب تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

وقال الإرياني: نحذر من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد موجة النزوح الثانية والثالثة لآلاف الأسر النازحة في مديريات جنوب محافظة مأرب (رحبة، الجوبة، حريب) وغرب محافظة شبوة (بيحان، عين، عسيلان) بسبب استمرار تصعيد مليشيا الحوثي وقصفها التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمختلف أنواع الأسلحة.

الارياني يدعو المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة لإسناد جهود السلطة المحلية بمأرب https://t.co/2C0UqnFvXV — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 22, 2021

وأفاد الإرياني بنزوح نحو أكثر من 20 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي في تلك المناطق.

ودعا المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية بمأرب وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة جراء ارتفاع حركة النزوح.

١-نجدد التحذير من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد موجة النزوح الثانية والثالثة لآلاف الأسر النازحة في مديريات جنوب محافظة مأرب (رحبه، الجوبة، حريب) وغرب محافظة شبوة (بيحان، عين، عسيلان) جراء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي وقصفها التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمختلف انواع الاسلحة pic.twitter.com/8jwY8soxXk — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 22, 2021

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف تصعيدها العسكري واستهدافها الممنهج للأعيان المدنية الذي يدفع ثمنه المدنيين الأبرياء.

كان البنك الدولي قد حذر في أغسطس/ آب الماضي من أن نحو 70% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات خلّف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليًا.

وأكد التقرير الدولي أن الصراع دمر الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ 2015، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر.

٦-ندعو المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الانسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب وتلبية الاحتياجات الانسانية الطارئة الناتجة عن ارتفاع حركة النزوح في مديريات جنوب محافظة مارب وغرب محافظة شبوة جراء التصعيد العسكري الحوثي وقصف التجمعات السكنيةبمختلف انواع الاسلحة pic.twitter.com/S6W7pDs4gV — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 22, 2021

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي كثف الحوثيون هجماتهم على مأرب للسيطرة على أهم معاقل الحكومة، والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، وتضم ثروات من النفط والغاز، ومحطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.

ومنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات منذ سبتمبر/ أيلول 2014.