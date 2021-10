إدانات دولية لتصنيف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية “إرهابية”.. ما هي تلك المنظمات وماذا يترتب على القرار؟

صنفت إسرائيل الجمعة 6 منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها “منظمات إرهابية” واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى نشطاء، وذلك في خطوة أثارت انتقادات من جانب الأمم المتحدة وهيئات مراقبة حقوق الإنسان.

وادعت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل يساري له جناح مسلح.

وهذه المنظمات هي منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان “الحق” و “الضمير” اللتان وثقتا انتهاكات حقوقية من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

وادعت الوزارة في بيان أن “المنظمات المعلنة تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوربية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع”.

وقوبل القرار الإسرائيلي باستنكار الحكومة الفلسطينية ومنظمات حقوقية.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان القرار “بأقسى العبارات”، مضيفة أنها “ترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

واعتبر مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين أن القرار الإسرائيلي “سياسي بامتياز وليس أمنياً”.

وقال جبارين من العاصمة الأردنية عمان “قادت اسرائيل حملة منذ سنوات طويلة ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية لإسكاتها وإنهاء عملها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لكن هذا القرار لن يؤثر على عملنا”.

واتهم جبارين الجانب الإسرائيلي بممارسة التجسس على أحد العاملين في مؤسسة الحق، من خلال برنامج بيغاسوس، مضيفا “عندما علمت اسرائيل أننا كشفنا هذا الأمر وأننا بصدد التوجه إلى غوغل ومؤسسة فرونت لاين ضدها أصدرت قرارها هذا”.

وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المنظمتان أن القرار “تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية”.

وأردفت أن “تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين عن التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان .. شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة”.

